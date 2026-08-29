Juez envía a prisión a dos hombres por ocultar un cuerpo en una caneca en Bogotá

La Policía encontró parte del cuerpo de un hombre dentro de una caneca en Sierra Morena; dos personas fueron enviadas a prisión mientras avanza la investigación. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

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Dos hombres permanecerán privados de la libertad mientras avanza la investigación por el hallazgo de parte del cuerpo de un hombre dentro de una caneca en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de agosto en el barrio Sierra Morena, cuando uniformados de la Policía observaron a tres personas que transportaban una caneca azul y decidieron inspeccionarla.

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Al revisar la caneca, los uniformados confirmaron que allí trasladaban el cuerpo sin vida de un hombre, cubierto con varias prendas de vestir y una cobija, según informó la Fiscalía.

La identidad de la víctima todavía está por establecer.

Tras el hallazgo, las autoridades activaron los protocolos judiciales y equipos de criminalística adelantaron las primeras diligencias en el lugar.

Durante el procedimiento, la Policía capturó en flagrancia a dos de las personas que transportaban la caneca.

La Fiscalía sostiene que los procesados presuntamente intentaban ocultar el cuerpo, pero la información conocida hasta ahora no los vincula directamente con la muerte de la víctima ni precisa cómo ocurrió el fallecimiento.

El ente investigador les imputó el delito de favorecimiento agravado. Ninguno aceptó el cargo.

Juez ordenó enviarlos a prisión

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías ordenó que los dos hombres permanezcan en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso.

La investigación deberá esclarecer ahora quién era la víctima, cómo murió y qué papel tuvieron las personas encontradas transportando la caneca.

Por ahora, el caso avanza únicamente por el presunto intento de ocultamiento del cuerpo y las autoridades no han informado imputaciones relacionadas con la muerte del hombre.

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