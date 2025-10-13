Plan retorno 13 de octubre : pico y placa regional y reversibles para ingreso

Aspectos del primer plan retorno del año por la autopista sur de Bogotá y el municipio de Soacha Foto: El Espectador - José Vargas

La capital se prepara para recibir a miles de vehículos que regresan tras el puente festivo. Para facilitar el retorno y evitar caos vial, las autoridades activaron el Pico y Placa Regional y un sistema de carriles reversibles en corredores estratégicos de ingreso a Bogotá.

De acuerdo con el Distrito, la medida busca evitar congestiones masivas y garantizar un ingreso seguro y ordenado a la capital. Las restricciones aplican así:

De 12:00 m. a 4:00 p.m. → solo pueden ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8) .

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m. → el paso está habilitado únicamente para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) .

Antes del mediodía y después de las 8:00 p.m. → todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Carriles reversibles y controles en las vías

Durante el puente festivo se implementaron carriles reversibles en vías de alto flujo, especialmente en la Carrera Séptima, donde el tránsito se direccionó hacia Bogotá para facilitar el ingreso masivo de vehículos.

Además, la Secretaría de Movilidad dispuso puestos de control y patrullas de apoyo en los principales corredores de entrada, como la Autopista Norte, Calle 80, Autopista Sur, Calle 13 y Vía al Llano.El objetivo es prevenir accidentes, controlar el flujo vehicular y garantizar el cumplimiento de las normas durante la jornada de retorno.

Recomendaciones para los conductores

La Secretaría de Movilidad recomienda a los viajeros:

Planear el viaje y verificar los horarios de restricción antes de salir. Revisar el estado mecánico del vehículo y mantener documentos al día. Evitar maniobras peligrosas o el uso del celular mientras conduce. Respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y señales viales. Conducir con paciencia: los tiempos de ingreso pueden variar según el corredor vial.

