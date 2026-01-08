Logo El Espectador
Planetario de Bogotá hará recorrido inmersivo por la música rock en español en enero

La música que marcó generaciones vuelve en un formato inmersivo que llevará a los asistentes en un viaje por el rock latino con ‘Tren al Sur’.

Redacción Bogotá
09 de enero de 2026 - 12:16 a. m.
Las entradas están disponibles en TuBoleta.
Foto: Planetario de Bogotá
Tren al Sur es la apuesta inmersiva del planetario que vuelve en 2026 a transportar a los capitalinos por las canciones que tejen la historia de rock en español. Canciones emblemáticas de Los Prisioneros, Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Aterciopelados, Soda Stereo, hacen parte del repertorio.

Esta sesión propone una atmósfera que apela a la memoria sonora de distintas generaciones y busca transformar el concierto tradicional en un viaje inmersivo que estimula los sentidos a través de clásicos del rock. La iniciativa está pensada para disfrutar en familia o con amigos y se suma a la programación cultural del Planetario durante la temporada decembrina.

¿Cuándo y cómo se puede asistir?

Si te interesa este plan, debes tener en cuenta que el aforo es limitado y las entradas se pueden agotar rápidamente. Este mes, habrá funciones entre el 4 y el 29 de enero de 2026, en las siguientes fechas:

  • Domingo 4 de enero
  • Jueves 8 de enero
  • Domingo 11 de enero
  • Jueves 15 de enero
  • Domingo 18 de enero
  • Jueves 22 de enero
  • Domingo 25 de enero
  • Jueves 29 de enero

Las entradas están disponibles en la plataforma Tuboleta, desde COP 33.950.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

