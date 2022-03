Plantón en colegio de Bogotá por denuncias de acoso sexual por parte de profesor suplente

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en lo que va corrido del año se han registrado 702 casos de abuso sexual en la capital, de los cuales 276 corresponden a menores de 14 años, es decir, cerca del 40 % de los casos reportados. Foto: Jose Vargas

Frente al Colegio Venecia Nuevo Muzú, en la localidad de Tunjuelito, se realizó un plantón pacífico en la entrada de la institución, como rechazó a varias denuncias de abuso sexual contra un docente suplente y por el acoso sexual de otros profesores que habrían ocurrido dentro de la institución.

De acuerdo con las denuncias, un profesor de español, que se encuentra en reemplazo del docente de planta, realizó en varias ocasiones comentarios inapropiados a las estudiantes y habría realizado tocamientos contra siete menores del colegio y a una de ellas la habría abusado sexualmente.

Con pancartas e imágenes impresas de conversaciones en donde quedan en evidencia los comentarios abusivos de docentes del colegio hacia algunas estudiantes, junto con algunas denuncias anónimas, estudiantes y padres de familia exigieron una respuesta contundente del Distrito y criticaron la laxitud de la institución frente a las quejas que se venían presentado en semanas anteriores.

“Yo voy a salir, pero me preocupan las generaciones futuras, porque la respuesta del rector fue hacer charlas con nosotras, porque según él estábamos mal. Nosotras no estamos mal. Son los profesores, no los quieren destituir, él los está encubriendo. ¿Qué seguridad tenemos nosotras?”, señaló una de las estudiantes que organizó el plantón a Blu Radio.

Además, varias estudiantes señalaron que intentaron silenciar sus denuncias bajo la amenaza de que las harían perder el año. Por su parte, los participantes indicaron que las protestas continuarán hasta que el docente sea desvinculado de la institución.

El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y se espera que este martes continúen las protestas ante la falta de respuesta del rector del colegio.

Abuso sexual en Bogotá

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en lo que va corrido del año se han registrado 702 casos de abuso sexual en la capital, de los cuales 276 corresponden a menores de 14 años, es decir, cerca del 40 % de los casos reportados.

