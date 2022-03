Bogotá: Denuncian presunto abuso sexual de menor en el baño de un centro comercial

Según el último reporte de la Fiscalía, durante los primeros dos meses del año ya se han reportado 585 víctimas de delitos sexuales en la capital. / Imagen de referencia.

En las últimas horas se conoció la denuncia de una madre que señaló que su hijo fue abusado sexualmente por un hombre dentro de un baño en un centro comercial, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, el pasado miércoles 2 de marzo.

Según la denuncia, que fue presentada ante las autoridades y que ha generado indignación en el sector, ese día el menor de 16 años había salido junto con unas compañeras, y estaban pasando un momento en el centro comercial Gran Plaza Bosa.

Según le relató el menor a su madre, se encontraba en el tercer piso, cerca a la plazoleta de comidas, cuando recibió un llamada de un compañera para que bajará al segundo nivel del centro comercial.

Lea también: La CAR y el Distrito firmaron para mejorar la calidad del aire en Ciudad Bolívar

“Allí, él me dice que un hombre de más o menos 1,80 m se le acercó, y le preguntó dónde quedaban los baños. El señor le dice: “¿Usted me puede acercar al baño? , yo no conozco, yo no soy de acá de Bogotá”. Mi hijo se acerca al baño, y ahí el tipo lo intimida, le dice que se entre al último baño, y le da un billete de 50 mil pesos.”, aseguró la mamá del menor a CityTv.

En ese momento, el menor se quedó paralizado, según el relato de su madre, quién indicó que momentos después el sujeto lo ingresó al baño, le quitó la ropa y abusó sexualmente de él. Afuera del baño, las compañeras del menor, al percatarse que este no salía, empezaron a gritar pidiendo auxilio.

Ante la alerta, el sujeto decidió soltar al menor, quitarle el dinero y el celular, y salir del baño. El menor, que permaneció un momento paralizado, salió del baño sin camisa y con el pantalón desabrochado, y según su madre, buscó a un guardia de seguridad para denunciar el hecho.

“En el momento en que una guardia avisa por radio le dicen a él que a un hombre que cumple con las características, pero al mirar es un hombre de la tercera edad que no se parece en lo más mínimo al hombre que abusó de él.”, agregó la madre del menor.

Podría interesarle: Desarticulan banda dedicada a robar a pasajeros del SITP en el sur de Bogotá

Ante esto, el menor llamó a su teléfono, que le fue hurtado, y le contestó una mujer que le empezó a decir “degenerado” y a recriminar lo que había ocurrido momentos antes en el baño. Sin embargo, al pasar al teléfono al guardia, la mujer al otro lado de la línea aseguró que estaba a la espera de la Policía para entregar el teléfono, lo cual nunca ocurrió.

Respuesta del centro comercial

Por su parte, el centro comercial rechazó los hechos, y precisó que “el pasado miércoles, el menor, víctima de los hechos denunciados, se acercó a los vigilantes en la tarde exponiendo el caso del robo de su celular. En horas de la noche, la madre del menor se acercó a informarnos que su hijo había sido abusado.”

En ese sentido, de acuerdo con el director del centro comercial, ya se activaron todos los protocolos de investigación, así como la recopilación de videos de cámaras de seguridad que serán entregadas a las autoridades.

LEA: Continúan operativos en Ciudad Bolívar tras atentado contra estación de Policía

Por el momento, el menor se encuentra bajo observación médica en el Hospital de Bosa, donde está a la espera de una valoración por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Según el último reporte de la Fiscalía, durante los primeros dos meses del año ya se reportaron 585 víctimas de delitos sexuales en la capital. Del total de denuncias el 36.06 % tuvieron como afectados a menores entre los 0 a 13 años, mientras que el 17,92 % corresponden a 99 víctimas entre los 14 y los 17 años.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.