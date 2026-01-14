Polémica en Bogotá por video de candidato conservador que amenaza a simpatizantes de Petro

El candidato Jorge Castillo, del partido Conservador, en el momento de la amenaza a los simpatizantes del presidente Petro. Foto: Redes sociales

La difusión de un video en redes sociales en el que aparece un candidato a la Cámara de Representantes lanzando amenazas contra personas afines al presidente Gustavo Petro desató una fuerte controversia política en Bogotá.

El material, que se viralizó en cuestión de horas, muestra a Jorge Castillo, aspirante por el Partido Conservador, acompañado de varias personas vestidas con camuflado, mientras afirma: “Patrullando las calles de Bogotá, buscando petristas para levantarlos”.

Grupos de neonazis uribistas, patrullan con absoluta tranquilidad e impunidad las calles de Bogotá, dizque para "cazar" petristas. Y galán dormido. pic.twitter.com/VH8lvAsP11 — Orlando Curioso (@Orlando71156528) January 12, 2026

Las imágenes generaron una ola de reacciones en distintos sectores del espectro político local. Más allá del rechazo expresado en redes sociales, el caso llegó al Concejo de Bogotá, donde la concejal Donka Atanassova llevó el tema a debate en el recinto de los comuneros.

Rechazo en el Concejo de Bogotá

Durante su intervención, la cabildante cuestionó el impacto de este tipo de mensajes en el debate democrático, y advirtió sobre el riesgo de que discursos violentos y hostiles se normalicen en el escenario político, especialmente en un contexto preelectoral. Atanassova también señaló que este no sería un hecho aislado y recordó otros episodios en los que, según dijo, habría estado involucrado el mismo candidato.

Entre ellos mencionó el retiro de pancartas instaladas por comunidades indígenas a las afueras de la Universidad Nacional durante su permanencia en el campus, así como intervenciones en manifestaciones y protestas convocadas por el Gobierno nacional.

La respuesta del Distrito

En paralelo, el Distrito se pronunció oficialmente a través del secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien condenó cualquier forma de violencia en el marco de la discusión política y anunció que podrían activarse sanciones contra quienes promuevan acciones hostiles o intimidatorias.

“Estos hechos son intolerables y ameritan no solo el rechazo público, sino acciones de sanción por parte de las organizaciones políticas y de las instancias institucionales, incluida la Comisión de Garantías Electorales”, afirmó Quintero.

Hasta el momento, Jorge Castillo y su equipo de campaña no han emitido un pronunciamiento para explicar o rectificar las declaraciones que aparecen en el video. En contraste, en sus redes sociales el candidato continúa realizando actividades de campaña de manera habitual, sin referirse a la polémica.

En los últimos días hemos visto crecientes expresiones de violencia política en redes sociales y en la calle. Entre amenazas y ataques contra las personas se nos olvida el respeto por su integridad.



Seguiremos insistiendo en los llamados a cuidar el debate público en Colombia y… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) January 14, 2026

