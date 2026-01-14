Retrasos en puertas de TransMilenio reavivan críticas en medio del alza del pasaje

el contrato TMSA-LP-06-2024 comenzó a ejecutarse el 25 de febrero de 2025 y tenía un plazo de nueve meses para ejecutarse a cabalidad. El cronograma establecía que las puertas debían estar completamente instaladas a finales de noviembre del año pasado, sin embargo, a enero de 2026 las estaciones intervenidas siguen sin contar con estos dispositivos. Foto: Concejo de Bogotá

Mientras a partir de este miércoles 14 de enero el pasaje de Transmilenio aumentó su tarifa y quedó en COP 3.350, en medio del debate por la idoneidad del aumento, resurgen cuestionamientos sobre obras que prometían mejorar el funcionamiento del sistema y que hoy siguen inconclusas.

En ese contexto, la concejala Diana Diago (Centro Democrático) puso el foco en los retrasos e incumplimientos del contrato para la instalación de puertas “anticolados” en estaciones troncales, una intervención concebida para reducir la evasión, ordenar los accesos y reforzar la seguridad, tres ejes que al Sistema le urge potenciar.

De acuerdo con información oficial entregada por TransMilenio S.A. en respuesta a un derecho de petición, el contrato TMSA-LP-06-2024 comenzó a ejecutarse el 25 de febrero de 2025 y tenía un plazo de nueve meses para ejecutarse a cabalidad. El cronograma establecía que las puertas debían estar completamente instaladas a finales de noviembre del año pasado, sin embargo, a enero de 2026 las estaciones intervenidas siguen sin contar con estos dispositivos.

De acuerdo con Diago, un informe de la entidad, fechado el 4 de noviembre de 2025, reconocía una ejecución física de apenas el 28 %, cuando, para la fecha, el proyecto ya debía estar en su fase final. Ese desfase, cuenta la cabildante, no solo evidencia fallas en la planeación y el seguimiento contractual, sino que también deja en el aire las responsabilidades frente al contratista y las posibles sanciones por el incumplimiento de los tiempos.

Diago aseguró haber visitado varias de las estaciones incluidas en el contrato y constató que las puertas aún no han sido instaladas. Las imágenes, según señaló, reflejan una situación conocida por los usuarios: estaciones inconclusas, altos niveles de evasión y una sensación de estancamiento en las mejoras prometidas para el sistema.

El Contrato en mención contempla la instalación de 174 puertas en las siguientes estaciones:

Troncal Caracas Sur

Hortua

Fucha

Restrepo

Quiroga

Calle 40 Sur

Consuelo

Troncal Av. El Dorado o Calle 26

Centro Memoria

Concejo de Bogotá

Ciudad Universitaria

El señalamiento adquiere mayor peso en un contexto marcado por el debate tarifario. Para la concejala, resulta contradictorio que se plantee un aumento en el costo del pasaje cuando proyectos que buscaban atacar uno de los principales problemas financieros del sistema (la evasión) no muestran resultados concretos. “Las puertas eran una solución parcial, pero tangible. Hoy no están, y el problema persiste”, afirmó.

Entre tanto, mientras los usuarios asumen mayores costos, las demoras en proyectos clave alimentan la percepción de que las mejoras no avanzan al mismo ritmo que las decisiones administrativas que impactan la tarifa.

“Es inaceptable que el Distrito pretenda tapar su negligencia metiéndole la mano al bolsillo a los bogotanos. Las puertas eran una solución parcial, pero concreta para reducir la evasión y el déficit. Sin embargo, mientras la administración incumple y no entrega las puertas, sí pretende que los ciudadanos paguen más por un sistema que no mejora”, concluyó la concejal

