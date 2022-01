Claudia López invita a “vender el carro” a quienes se quejan por pico y placa

La mandataria aclaró que existen opciones como compartir el carro, pagar la medida de pico y placa solidario o movilizarse en transporte público.

Todo tipo de comentarios han surgido en redes sociales, luego de que la alcaldesa Claudia López en televisión nacional le recomendara a los capitalinos, que no están de acuerdo con extender la medida de pico y placa, que vendieran su vehículo.

“Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo. No hay derecho, no es racional que el 20 % de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen al 100 %”, contestó López al preguntarle por las recciones de quienes pagan impuesto vehicular.

Tras aclarar que existen opciones como compartir el carro, pagar la medida de pico y placa solidario o movilizarse en transporte público, la mandataria mencionó además: “Vamos a usar nuestros vehículos de manera inteligente, de manera compartida para que podamos tener menos congestión, menos contaminación”.

Sin embargo, la reacción de miles de usuarios en redes no ha sido positiva, ya que algunos hasta consideran que dicho comentario, aunque puede ser cierto, es facto de empatía.

“Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo”, les dijo la alcaldesa de Bogotá a aquellos que reprochan la medida... Necesaria sí, #nohaymásquéhacer... pero si es necesario 5 pesos de #empatía — Mauricio Gallego (@gallegomauricio) January 11, 2022

Esto se suma al desacuerdo dentro de los ciudadanos por la puesta en marcha de la medida que extiende las restricciones de movilidad vehicular en Bogotá (pico y placa) desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la Encuesta de Movilidad realizada en el 2019 por la Secretaría Distrital de Movilidad, en estratos bajos predominan los viajes a pie con un promedio de 27 %, con un 21 % le sigue el uso de Transmilenio y como tercera opción en este rango poblacional se encuentra el desplazamiento en moto con 7,5 %.

“¡Hoy empieza la era de la movilidad compartida! Invito a los ciudadanos a organizarse con su familia, vecinos y compañeros de trabajo o estudio para compartir su carro. Un vehículo con 3 o más personas no tiene pico y placa. Esa será la clave de la movilidad en nuestra ciudad!”, compartió recientemente López en su cuenta de Twitter.