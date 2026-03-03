Policía capturó a motoladrón de celulares en Bosa

Fue dejado a disposición de la Fiscalía Foto: MEBOG

Mediante la modalidad de raponazo, así operaba un delincuente de 24 años, señalado de múltiples robos al sur de la ciudad.

Gracias a la denuncia ciudadana, la Policía Metropolitana de Bogotá rastreó y ubicó la motocicleta en la que se transportaba este ladrón, ubicándolo en la localidad de Bosa.

Fue al momento de su captura donde le hallaron 11 teléfonos móviles hurtados y un arma de fuego tipo traumática con la que intimidaba a sus víctimas.

Videos de cámaras de seguridad que documentaron algunos de los hurtos serán parte del material probatorio para lograr ante juez su judicialización.

El sujeto deberá responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Una moto robada fue la clave para capturar a este ladrón de celulares en Bosa.



Mediante raponazo, aprovechaba que las víctimas se descuidaran para hurtarlas. Además, cambiaba de moto para evadir controles.



Nada le bastó para escapar de @PoliciaBogota. #DeFrenteContraElCrimen… pic.twitter.com/syFxz2m5cW — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 3, 2026

Hurto de celulares en Bogotá

El hurto de celulares en Bogotá comenzó a mostrar una reducción importante en los primeros dos meses de 2026 de acuerdo con los primeros reportes oficiales. En lo corrido del año, este delito ha registrado una caída del 15 % frente al mismo periodo de 2025, lo que equivale a 564 denuncias menos, según cifras oficiales entregadas por el Distrito.

Hasta ahora, en 2026 se han reportado 3.096 casos de robo de teléfonos móviles en la capital denunciados, un delito que afecta especialmente a usuarios del transporte público, zonas comerciales y espacios de alta afluencia.

¿En qué localidades robaron menos?

El balance destaca que algunas localidades han logrado reducciones más marcadas, entre ellas La Candelaria, Usme y Tunjuelito, que figuran como los sectores donde más ha disminuido este delito en los últimos meses.

Además, durante todo el año 2025, las cinco localidades que registraron la mayor reducción del hurto de celulares frente a 2024 fueron:

La Candelaria: reducción del 9 % (49 casos menos)

Tunjuelito: disminución del 17 % (129 casos menos)

Antonio Nariño: reducción del 14 % (112 casos menos)

Rafael Uribe Uribe: caída del 25 % (298 casos menos)

San Cristóbal: reducción del 18 % (200 casos menos)

Estas cifras muestran que el comportamiento del delito no es uniforme en toda la ciudad y que los operativos focalizados han tenido impacto en zonas específicas.

