Con un perro de raza peligrosa: así intimidaron y robaron a una mujer en Bogotá

El hecho se registró en una ciclorruta que conecta sectores como La Serena, El Cortijo y Ciudadela Colsubsidio, una zona de tránsito frecuente para ciclistas y usuarios de motos eléctricas. Foto: David Campuzano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una mujer fue asaltada y mordida por un perro durante el robo de su moto eléctrica en el barrio Luis Carlos Galán, localidad de Engativá. El caso, ocurrido la tarde del viernes 27 de febrero, encendió las alertas por el uso de un animal para intimidar y agredir a la víctima.

Lea más: Riña entre vendedores ambulantes dejó un hombre muerto y otro herido

Según el relato entregado a Noticias Caracol, la mujer se desplazaba por la ciclorruta del sector de La Serena sobre las 5:30 p.m. cuando fue interceptada por tres hombres. “Se me abalanzaron, me tumbaron e inmediatamente me quitaron la moto, me robaron y me amenazaron con un cuchillo”, contó.

La agresión no terminó ahí. De acuerdo con su testimonio, los atacantes llevaban un perro de raza pitbull presuntamente entrenado para atacar. “Me lo pusieron para que me mordiera. Me mordió una pierna. Yo pedí ayuda a la comunidad, pero nadie intervino”, relató.

La mujer aseguró además que, pese a lo ocurrido en una zona transitada, no hubo reacción oportuna de la Policía en el lugar. Señaló que tras el ataque no recibió apoyo inmediato por parte de las autoridades, situación que incrementó su sensación de vulnerabilidad.

El hecho se registró en una ciclorruta que conecta sectores como La Serena, El Cortijo y Ciudadela Colsubsidio, una zona de tránsito frecuente para ciclistas y usuarios de motos eléctricas. Pese a ser un corredor concurrido, residentes han advertido sobre reiterados casos de hurto.

La víctima pidió mayor presencia de las autoridades en estos corredores. “Diariamente me tengo que transportar por este medio. Nosotros, las mujeres, somos las más atacadas”, afirmó.

El caso fue puesto en conocimiento de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Seguridad, que deberán adelantar las investigaciones para identificar a los responsables.

Por ahora, el caso deja sobre la mesa una modalidad de hurto que exige seguimiento y respuesta institucional antes de que se extienda a otros puntos de la ciudad.

Lea más: Zonas seguras y consulta de placas: así pretende el Distrito evitar paseos millonarios

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.