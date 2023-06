Policía capturó al dueño de un perro que atacó a tres menores de edad en Engativá

Los hechos ocurrieron en la calle 76 con carrera 90. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En la noche de este 27 de junio, en el barrio La Serena, en la localidad de Engativá, la Policía capturó al dueño de un perro que atacó a tres menores de edad de siete, 12 y 16 años.

Los hechos se presentaron exactamente en la calle 76 con carrera 90, y según los uniformados, el sujeto se encontraba por la ciclorruta con el animal, el cual iba sin correa ni bozal.

“Una patrulla que adelantaba labores de vigilancia y control al percatarse del hecho procedió a adelantar la captura correspondiente, dejando al dueño de la mascota a disposición de las autoridades correspondientes”, informó el mayor Andrés Angarita lozano.

Los menores de edad fueron enviados al hospital San José Infantil por la gravedad de las heridas. Y el animal “está bajo la vigilancia de las autoridades correspondientes y bajo la custodia del Centro Social para la Protección de Animales”, informó la Policía.

Uno de los familiares del niño de siete años, señaló que: “tiene una herida muy grave. Lo cosieron ayer. Necesita de una cirugía plástica en la pierna para que no le quede la cicatriz tan horrible de la mordida. (…) Es una irresponsabilidad porque esta raza de perros es tan agresiva. Los sacan al parque sin bozal o se lo ponen en el cuello. Eso y nada de lo mismo”, informó en Mañanas Blu.

Esta persona agregó que en medio de la agresión, el dueño del animal (que es de raza pitbull) no hizo nada para evitarlo. “El dueño ni siquiera fue capaz de hacer nada. (…) Lo que me cuentan los muchachos es que el señor se quedó parado ahí como si nada. Sé que tiene 26 años, pero no sé la ocupación y ya todos los datos los tiene el papá del niño”, compartió.

Asimismo, los uniformados hicieron el llamado a las personas que tienen “mascotas de razas peligrosas, a tener las medidas de protección pertinentes, para no causar lesiones a personas que deambulen por la vía pública y de esta forma, evitar situaciones que conlleven a procesos judiciales”, agregaron.

