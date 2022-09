Policía de Bogotá entregó a sus dueños más de 90 celulares que habían sido robados

(Imagen de referencia) Según cifras de la Policía de Bogotá, se ha logrado recuperar alrededor de unos 2.782 al año. Foto: Alcaldía de S

En la capital del país, según cifras de la Secretaría de Seguridad, diariamente se registran alrededor de 137 hurtos a celulares, siendo este uno de los elementos más robados a los capitalinos en hechos de inseguridad.

Un operativo de la Policía en contra de una estructura criminal denominada como “El Combo”, cuyos miembros están siendo investigados por hurtos que oscilan entre los cinco y ocho millones de pesos, fueron encontrados con cientos de celulares que habían sido hurtados en la ciudad.

“En el desarrollo de una operación en contra de delincuentes, que se dedicaban al hurto de celulares y de personas, logramos la captura de cinco individuos que fueron detenidos con cerca de 700 celulares, de los cuales 120 están relacionados con denuncias ciudadanas”, aseguró el brigadier general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá.

Según indicaron las autoridades, estas capturas hacen parte de un proceso investigativo de ocho meses, en el que se evidenció que los detenidos utilizaban violencia para realizar los robos. Además, se conoció que las personas serían conductores de transporte público que cometían estos delitos en el norte de la ciudad.

Por esta razón, además de entregar a los presuntos ladrones a las autoridades judiciales, la Policía de Bogotá organizó un encuentro con ciudadanos, que habían denunciado el robo de sus celulares a las autoridades, y quienes este sábado 24 de septiembre los recibieron de regreso por parte de las autoridades.

“Quiero invitar a los otros ciudadanos a denunciar este tipo de casos, porque me estaban explicando que si no hay denuncia, no es posible recuperar y entregar de nuevo los objetos robados a sus dueños”, manifestó un ciudadano que recibió su celular robado.

En total, se regresaron alrededor de 90 teléfonos celulares que habían sido hurtos en la capital. En lo corrido del año, según cifras de la Policía de Bogotá, se ha logrado recuperar alrededor de unos 2.782.

Por su parte, recuerde que si necesita hacer una denuncia de un robo lo puede hacer de dos maneras: la primera es hacerlo de manera presencial ante una estación de Policía. Y la segunda, de manera virtual a través de la página de la Fiscalía, en la opción “A Denunciar”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.