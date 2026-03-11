Policía golpea banda ‘AK47’ en Bogotá: extorsiones desde la cárcel y ataques con granadas

Las autoridades materializaron la captura de tres hombres y una mujer integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘AK47’ quienes se dedican al cobro de extorsiones a comerciantes y al control del microtráfico en el sector de la Avenida Primero de Mayo. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá efectuó en las últimas horas un operativo contra el grupo delincuencial organizado ‘AK47’, señalado de cometer extorsiones, ataques armados y homicidios en el suroccidente de la ciudad. Durante el procedimiento fueron capturadas cuatro personas y otra más fue imputada, tras varios allanamientos realizados en la localidad de Kennedy.

Las capturas se realizaron durante cuatro diligencias de allanamiento y registro en los barrios Carvajal, El Amparo, Kennedy Occidental y Llano Grande, al sur de la ciudad.

Según la investigación, los detenidos integraban el grupo delincuencial ‘AK47’, una estructura dedicada principalmente al cobro de extorsiones a comerciantes y al control del microtráfico en el sector de la Avenida Primero de Mayo.

¿Cómo operaba la banda?

Los cabecillas de la banda

Operaban desde la cárcel

De acuerdo con las autoridades, la organización utilizaba acciones violentas para intimidar a las víctimas, entre ellas propietarios de bares y discotecas de la localidad de Kennedy.Del mismo modo, las investigaciones señalan que el grupo estaría detrás de varios ataques contra establecimientos comerciales ocurridos en mayo y diciembre de 2025.En estos hechos, los delincuentes habrían lanzado granadas y realizado disparos contra locales nocturnos para presionar el pago de extorsiones. Como resultado de esos ataques, seis personas resultaron lesionadas. Además, las autoridades los vinculan con cuatro homicidios ocurridos en las localidades de Kennedy y Fontibón, así como con robos a personas y motocicletas.Entre los capturados se encuentran varios presuntos integrantes con roles específicos dentro de la estructura criminal. Uno de ellos es alias ‘El Tuerto’, señalado de ejecutar los ataques contra los establecimientos y responsable del lanzamiento de una granada dentro de una discoteca el 16 de diciembre de 2025.También fue capturado alias ‘Gocho’, quien presuntamente entregaba panfletos extorsivos y realizaba disparos contra las fachadas de los locales.Otro de los integrantes identificados es alias ‘Chinche’, quien había sido arrestado en Arlington (Texas) y deportado a Colombia en 2025. Según la investigación, era el encargado de recibir los pagos de las extorsiones y manejar la venta de estupefacientes en Kennedy.Las autoridades también imputaron cargos a alias ‘Harold’, señalado cabecilla de la organización en Bogotá.Este hombre se encuentra actualmente privado de la libertad en la cárcel El Barne, desde donde, según las investigaciones, continuaba coordinando las extorsiones y ordenando ataques contra comerciantes que no pagaban.Alias ‘Harold’ había sido capturado el 1 de agosto de 2024 y cumple una condena de 16 años por delitos relacionados con extorsión y terrorismo. Un juez de la República ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los detenidos y les imputó por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, extorsión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

