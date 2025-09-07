Ofrecen $10 millones de recompensa para dar con feminicida de Paula Quintana

Escena del feminicidio. Autoridades investigan los hechos para esclarecer lo ocurrido. Foto: Archivo Particular

Como Paula Andrea Quintana, de 30 años, fue identificada la nueva víctima de feminicidio ocurrido la madrugada de este domingo 7 de septiembre. Los hechos tuvieron lugar en su residencia ubicada en el barrio Esmeralda de la localidad de Bosa, sitio a donde llegó la expareja de la mujer para quitarle la vida. Tras la huida del sujeto, las autoridades ofrecieron recompensa para dar con su paradero.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Giovanni Cristancho, rechazó cualquier hecho que afecte la integridad y la vida de las mujeres. “Se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la información que permita esclarecer los hechos y la captura del responsable”, informó.

Sobre los hechos, el comandante confirmó que Paula Andrea Quintana se encontraba en su residencia y fue agredida por su excompañero sentimental, quien le provocó la muerte a través de una asfixia mecánica.

¿Qué pasó?

La Policía Metropolitana confirmó un nuevo caso de feminicidio presentado este domingo en la localidad de Bosa, en donde un sujeto habría intimidado a varias personas al interior de un inmueble y asesinado a su expareja sentimental, una mujer de 30 años de edad.

Reportes preliminares del suceso ocurrido a las 4:15 de la mañana de este domingo, indican: “la Policía es alertada, a través de la línea 123, por parte de la comunidad, de un incendio en un inmueble en el que, en su interior, se encontraba una mujer sin signos vitales. Según información preliminar, recolectada en el sitio, el victimario habría sido su ex pareja sentimental”, dice el reporte que conoció este diario.

Las causas de la muerte de la joven son asfixia mecánica, según indicaron las autoridades. Residentes identificaron al presunto agresor y señalaron que el sujeto, al parecer, también amenazó al hijo de la víctima, intentando, después, incinerar el inmueble para borrar las huellas de su crimen.

Sobre el paradero del feminicida, informaciones del sitio indican que huyó en una motocicleta y está siendo rastreado por las autoridades competentes, en este caso, la investigación fue asumida por el CTI.

Violencias de género en Bogotá

La reciente radiografía de violencias de género presentada por la concejala María Clara Name en debate de control, muestra que, solo entre enero y junio del 2025, se han presentado más de 17.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres en Bogotá.

Así lo indicó la cabildante, quien es, además, la primera vicepresidenta de la Comisión Legal de Equidad para La Mujer, durante el debate que le puso la lupa al programa del Distrito ’Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género’. Según las cuentas de este semestre, cuatro mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar cada hora.

Datos recogidos por la concejala señala que el 56% de las valoraciones por feminicidio se concentra en mujeres entre los 20 a 34 años. Adicional, entre enero y junio de este año, se tipificaron 10 feminicidios en Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa.

