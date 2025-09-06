Piden justicia por crimen de José Correa, menor asesinado por $6.000 de mazamorras

Tomas de cámaras de seguridad que captó el momento del crimen. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Paola Andrea Guerrero, madre de Juan José Correa Guerrero, de 17 años, relató en el pódcast Relatos al Límite, los acontecimientos que rodearon el asesinato de su hijo en Soacha, además del lento proceso para procesar a las personas involucradas, entre ellas otro menor de edad.

Le puede interesar: Caso Valeria Afanador: recopilan pruebas de ADN a trabajadores de colegio

En el pódcast de Blu Radio, la madre del joven señaló que a las 8:22 de la noche del 12 de abril, recibió la llamada que le avisaría que su hijo estaba en el hospital Cardiovascular, porque había sido apuñalado.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con su narración, el joven vendía mazamorras con otra persona, en parte para ayudarla a llevar los gastos del hogar y financiar sus estudios, todo, a pesar de que su madre le insistía que no tenía esa necesidad. “Iba a dejar de trabajar en unos meses”, señaló la madre. Lo que recibía a diario eran $20.000, más las comisiones de las ventas.

En la carrera 30 con 0, cerca del centro comercial Unisur, el joven y su acompañante le vendieron a un grupo de hombres, uno de ellos menor, tres mazamorras que pagaron por Nequi. En seguida, pidieron otras dos, las cuales, al parecer, habían pagado también.

“El pago no llegó, era un Nequi Trampa, y fueron a corroborar con los sujetos, a quienes abordaron en la esquina del Centro Comercial; Juan José se bajó y le dice a uno de ellos que no tenía el pago y que ese valor se lo descontarían de su pago del día”, agregó.

En ese momento, y según se observa en cámaras de seguridad que posteriormente entraron a jugar un importante rol en la investigación, el menor, que estaba con los otros hombres, habría empujado a Juan José y luego entregado un cuchillo a otro hombre. Este último le propinó al joven vendedor de mazamorra una puñalada letal en el pecho.

Para cuando Paola Guerrero llegó a la Cardiovascular de Soacha, a donde habían trasladado a su hijo, él ya había fallecido. “Murió instantáneamente”, añadió.

¿Cómo va el proceso?

La noche de los acontecimientos, tres personas fueron capturadas, entre ellos un menor que tenía 16 años al momento de los hechos (hoy tiene 17), a quien señalan de entregar el arma homicida.

“Para el 16 de octubre sabremos cuántos años de sanción le darían a este menor de edad. Con los dos mayores de edad apenas hemos tenido la primera audiencia, ya que uno de ellos estaba sin abogado defensor asignado.

Al final de su relato, la madre de Juan José denunció que hay un vencimiento de términos que es el 15 de octubre de este año, cuando se cumplen seis meses del caso. “La Fiscal nos dice que es una posibilidad, tiene muchos casos, la segunda audiencia es el 18 de septiembre. Tenemos la convicción de que esto puede pasar, por eso es nuestra exigencia a la justicia”.

Le puede interesar: Reportan deslizamientos en Chipaque con posibles afectaciones a la Vía al Llano

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.