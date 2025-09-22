Policía presentó a los delincuentes más buscados de la banda ‘Los Maracuchos’

La Mebog presentó un cartel con los rostros de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias “Mizono el Viejo”; Luis Enrique Moreno García, alias “Tuerto” o “Visco”; Ángel Emmanuel Izarra Martínez, alias “Ángel”; Martín Adolfo Leal, alias “Martín”; y Jennifer Andrea Alonso Cruz, conocida en el ámbito criminal simplemente como “Andrea”. Todos ellos tienen órdenes de captura vigentes. Foto: Archivo Particular

La Policía Metropolitana de Bogotá presentó un cartel con los rostros de los integrantes más buscados de la estructura delincuencial conocida como Los Maracuchos, una de las bandas transnacionales con presencia en la ciudad que, pese a los frecuentes golpes de las autoridades, aún no ha podido ser desarticulada.

De acuerdo con las autoridades, las personas que conforman el cartel están vinculadas a la comisión de delitos graves como homicidio, concierto para delinquir, lesiones personales y hurto, entre otros.

Se trata de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias “Mizono el Viejo”; Luis Enrique Moreno García, alias “Tuerto” o “Visco”; Ángel Emmanuel Izarra Martínez, alias “Ángel”; Martín Adolfo Leal, alias “Martín”; y Jennifer Andrea Alonso Cruz, conocida en el ámbito criminal simplemente como “Andrea”. Todos ellos tienen órdenes de captura vigentes.

Si ha visto a alguna de estas personas, o tiene información valiosa que permita a las autoridades dar con su paradero, puede comunicarse con la línea segura de la Policía al 305 768 1448, o escribir al correo electrónico mebog.sijin-uni@policia.gov.co.

También puede realizar su denuncia en un CAI o llamando directamente a la línea 123.

Recientemente, autoridades judicializaron a 12 presuntos integrantes de Los Maracuchos, vinculados con al menos 6 homicidios violentos en Bogotá, actos de tortura y tráfico de estupefacientes en localidades como Los Mártires y Kennedy.

Los señalados fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional en las localidades de Los Mártires, Rafael Uribe Uribe y Kennedy, en Bogotá; en Chinauta (Cundinamarca) y en Villavicencio (Meta). En las diligencias fueron incautadas armas de fuego, proveedores, cartuchos de distintos calibres, celulares y dinero en efectivo.

Los más buscados están en la mira, no hay 'paraguas' para la violencia ni refugio para estas personas integrantes de 'Los Maracuchos'.



A ustedes, les aseguramos, los vamos a ubicar con todo el peso de la Ley.



Denuncie al 3057681448, se ofrece recompensa por información. pic.twitter.com/kUZAbFtrEq — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 19, 2025

