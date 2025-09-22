No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

Policía presentó a los delincuentes más buscados de la banda ‘Los Maracuchos’

Se trata de cuatro hombres y una mujer, todos con órdenes de captura vigentes por delitos como hurto y homicidio.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
22 de septiembre de 2025 - 12:13 p. m.
La Mebog presentó un cartel con los rostros de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias “Mizono el Viejo”; Luis Enrique Moreno García, alias “Tuerto” o “Visco”; Ángel Emmanuel Izarra Martínez, alias “Ángel”; Martín Adolfo Leal, alias “Martín”; y Jennifer Andrea Alonso Cruz, conocida en el ámbito criminal simplemente como “Andrea”. Todos ellos tienen órdenes de captura vigentes.
La Mebog presentó un cartel con los rostros de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias “Mizono el Viejo”; Luis Enrique Moreno García, alias “Tuerto” o “Visco”; Ángel Emmanuel Izarra Martínez, alias “Ángel”; Martín Adolfo Leal, alias “Martín”; y Jennifer Andrea Alonso Cruz, conocida en el ámbito criminal simplemente como “Andrea”. Todos ellos tienen órdenes de captura vigentes.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Policía Metropolitana de Bogotá presentó un cartel con los rostros de los integrantes más buscados de la estructura delincuencial conocida como Los Maracuchos, una de las bandas transnacionales con presencia en la ciudad que, pese a los frecuentes golpes de las autoridades, aún no ha podido ser desarticulada.

Le puede interesar: Gestión al caos: así funciona el cerebro de la movilidad en Bogotá

De acuerdo con las autoridades, las personas que conforman el cartel están vinculadas a la comisión de delitos graves como homicidio, concierto para delinquir, lesiones personales y hurto, entre otros.

Se trata de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias “Mizono el Viejo”; Luis Enrique Moreno García, alias “Tuerto” o “Visco”; Ángel Emmanuel Izarra Martínez, alias “Ángel”; Martín Adolfo Leal, alias “Martín”; y Jennifer Andrea Alonso Cruz, conocida en el ámbito criminal simplemente como “Andrea”. Todos ellos tienen órdenes de captura vigentes.

Si ha visto a alguna de estas personas, o tiene información valiosa que permita a las autoridades dar con su paradero, puede comunicarse con la línea segura de la Policía al 305 768 1448, o escribir al correo electrónico mebog.sijin-uni@policia.gov.co.

También puede realizar su denuncia en un CAI o llamando directamente a la línea 123.

Recientemente, autoridades judicializaron a 12 presuntos integrantes de Los Maracuchos, vinculados con al menos 6 homicidios violentos en Bogotá, actos de tortura y tráfico de estupefacientes en localidades como Los Mártires y Kennedy.

Los señalados fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional en las localidades de Los Mártires, Rafael Uribe Uribe y Kennedy, en Bogotá; en Chinauta (Cundinamarca) y en Villavicencio (Meta). En las diligencias fueron incautadas armas de fuego, proveedores, cartuchos de distintos calibres, celulares y dinero en efectivo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Los Maracuchos

Secretaría de Seguridad

Policía de Bogotá

Extorsión en Bogotá

Extorsiones en Bogotá

Bandas transnacionales en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar