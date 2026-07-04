Bogotá rompió racha de violencia: Policía reportó cero homicidios tras partido de Colombia

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/07/2026.- Un aficionado de Colombia reacciona durante la transmisión del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Ghana este viernes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El más reciente triunfo de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 dejó una noticia poco habitual para Bogotá. A diferencia de lo ocurrido el fin de semana anterior, cuando las celebraciones terminaron con varios hechos de violencia, la Policía Metropolitana confirmó que durante y después del encuentro frente a Ghana no se registró ningún homicidio en la ciudad.

El balance fue entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, que destacó el comportamiento ciudadano durante la jornada deportiva y señaló que las estrategias de prevención, el despliegue operativo y los controles en distintos puntos de la capital permitieron evitar hechos fatales asociados a riñas e intolerancia, fenómenos que habían marcado los anteriores partidos de la Selección Colombia.

Más información sobre Bogotá: TransMilenio logra su mejor resultado histórico en satisfacción de usuarios, según encuesta.

Un resultado que rompe la tendencia

La cifra cobra especial relevancia porque llega apenas unos días después de que las autoridades alertaran sobre un aumento de los homicidios derivados de riñas tras los encuentros del Mundial.

El pasado fin de semana, luego del partido de Colombia, entre la medianoche y las seis de la mañana se registraron cinco homicidios producto de riñas. Al cierre de la jornada del domingo, el balance ascendió a siete personas asesinadas, seis de ellas con arma cortopunzante y una con arma de fuego, además de cerca de 25 personas lesionadas por hechos de intolerancia.

Riñas e intolerancia, el principal reto

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, había advertido días atrás que la ciudad enfrenta un cambio en la dinámica de los homicidios. Mientras los asesinatos relacionados con sicariato muestran una reducción cercana al centenar de casos frente al año anterior, los crímenes originados en riñas e intolerancia presentan un incremento cercano a 40 casos, especialmente durante fines de semana, reuniones sociales y eventos asociados al consumo de alcohol.

Las autoridades insistieron en que la reducción registrada durante el partido frente a Ghana demuestra que el comportamiento ciudadano es determinante para evitar hechos de violencia y reiteraron el llamado a resolver los conflictos mediante el diálogo y a evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas durante las celebraciones.

Operativos continuarán durante el Mundial

La Policía anunció que mantendrá los dispositivos especiales de seguridad durante los próximos compromisos de la Selección Colombia en el Mundial, con presencia reforzada en zonas de alta concentración de aficionados, establecimientos comerciales y espacios públicos donde tradicionalmente se reúnen los hinchas para seguir los encuentros, con el objetivo de evitar que las celebraciones deriven nuevamente en hechos de violencia.

Le puede interesar: Revelan la causa de la falla que mantiene suspendido TransMiCable en Ciudad Bolívar.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.