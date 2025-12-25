Policía reportó 8 homicidios entre la noche y madrugada de Navidad en Bogotá

Durante la Noche Buena de 2025 se registraron 8 homicidios en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al medio del 25 de diciembre, cuando ya está por finalizar la primera celebración decembrina, la Policía Metropolitana de Bogotá entregó el primer informe del comportamiento del orden público, durante la noche de Navidad.

En el balance, las autoridades informaron que entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre se registraron 8 homicidios en distintos sectores de la ciudad, hechos que, según las autoridades, estarían relacionados en su mayoría con episodios de intolerancia durante las celebraciones.

Este saldo de violencia se da en medio de una alta movilidad y concentración de viajeros en la capital, con cientos de miles de vehículos circulando y más de 16 mil policías desplegados para reforzar la seguridad, prevenir riñas y controlar el uso de pólvora en varias localidades consideradas de riesgo.

Además de los homicidios, durante la misma jornada se recibieron 15.142 llamadas al 123 por emergencias. Las situaciones por las que más llamaron a la línea fueron las riñas y accidentes de diversa índole.

Bajo esta misma línea, la Policía también reportó 719 personas lesionadas por riñas, con especial incidencia en barrios de Usme, Usaquén, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe. En este sentido, la cifra consolidó la reducción de una unidad, respecto a los heridos por riñas, que fueron 720 para las celebraciones de 2024.

Pese al aumento particular en la cifra de homicidios para Navidad, las autoridades reportaron una reducción del 28 % en el delito de homicidio para todo el mes de diciembre respecto a 2024, lo que equivale a 24 casos menos.

Además, desde el 1 de diciembre las autoridades efectuaron 5.768 capturas por distintos delitos, entre ellas 258 por homicidio y 521 por porte ilegal de armas, así como la incautación de 720 armas de fuego y 1.435 armas cortopunzantes solo durante el 24 de diciembre.

Violencia de género

La Patrulla Púrpura reportó una disminución del 7,2 % en casos de violencia intrafamiliar durante diciembre, y una reducción del 50 % en feminicidios, como resultado de más de 8.000 actividades de control y cerca de 3.000 campañas preventivas que impactaron a más de 65.000 personas.

En cuanto a los quemados por pólvora, las autoridades reportaron 10 nuevos casos de lesionados, lo que elevó a 64 el total de personas afectadas en lo que va de la temporada decembrina 2025-2026, con corte a las 8:00 a. m. del 25 de diciembre.

Le puede interesar: Más de 115 animales afectados por pólvora en Bogotá durante la noche de Navidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.