Más de 115 animales afectados por pólvora en Bogotá durante la noche de Navidad

El IDIPYBA entregó el balance de las denuncias sobre afectaciones a mascotas durante la noche del 24 de diciembre.

Redacción Bogotá
25 de diciembre de 2025 - 03:51 p. m.
La pólvora pueda alterar el comportamiento y afectar la salud de los animales de compañía.
Foto: Unsplash
El uso irresponsable de pólvora volvió a hacer de las suyas durante las fiestas de Navidad. A la espera del reporte oficial de quemados durante Noche Buena, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Familiar (IDIPYBA) emitió un reporte sobre el número de denuncias por afectación de mascotas domésticas y otros animales a causa del ruido de la pirotecnia en Bogotá.

En ese orden de ideas, durante la celebración de la noche del 24 de diciembre, los ciudadanos reportaron en la plataforma de la entidad más de 115 casos de afectación a animales domésticos y silvestres a causa del uso de pólvora y pirotecnia en la ciudad, según el IDPYBA. Las localidades con mayor número de reportes fueron Suba, Kennedy y Engativá, que concentraron cerca del 43 % de los casos reportados.

Los afectados fueron, principalmente, perros (74 %), seguidos por gatos y aves silvestres (23 %), que sufrieron reacciones como miedo o estrés extremo, intentos de huida y desorientación, así como la contaminación del entorno por residuos de pólvora.

El formulario de reporte ciudadano, habilitado desde el 7 de diciembre, ya acumula 730 respuestas relacionadas con afectaciones a animales durante estas festividades.

Proyectos en marcha

Estas afectaciones ocurren en un contexto en el que han aumentado las voces que piden una regulación más estricta del uso de pólvora en fechas festivas.

En el Congreso de la República avanza el proyecto de ley “Cielos en Calma”, aprobado en primer debate y liderado por la senadora Andrea Padilla, que busca prohibir la destinación de recursos públicos para la compra de pólvora, limitar las alboradas y reducir los niveles de decibeles permitidos en espectáculos.

Lo anterior, con el objetivo de proteger tanto a personas como a animales domésticos y fauna silvestre de los efectos nocivos del ruido y las detonaciones.

La discusión en torno a “Cielos en Calma” plantea también fechas, horarios y duración específica para cualquier evento pirotécnico, con el fin de minimizar la exposición de los animales al estruendo, que expertos asocian con estrés extremo, desorientación, huida impulsiva e incluso daño físico severo.

La iniciativa busca consolidar una Navidad y celebraciones de fin de año más respetuosas con la vida animal, una preocupación que toma fuerza tras los reportes ciudadanos en Bogotá y otras regiones del país.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

