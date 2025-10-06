Policía se defendió de un robo y disparó a dos ladrones en Puente Aranda: uno murió

Mientras uno de los asaltantes murió en el sitio, otro fue remitido a un hospital. Foto: Archivo Particular

Un muerto y dos heridos dejó un intento de asalto en el occidente de Bogotá, el pasado fin de semana. A plena luz de día del sábado 4 de octubre, un sujeto encañonó a un ciudadano que resultó ser un Policía, quien reaccionó con su arma de dotación. El uniformado también fue herido en el sitio. Esto dicen las autoridades.

Una cámara de la avenida Primero de Mayo captó toda la acción ocurrida en horas de la mañana. En los videos que circularon en redes sociales, se observa cómo uno de los asaltantes abordó por la espalda al uniformado y lo amenazó con un arma de fuego. Una vez el delincuente despojó al Policía de sus pertenencias, otro hombre en moto se acercó para recoger a su cómplice, momento en el cual, el uniformado sacó su arma de dotación y disparó contra los dos sujetos.

Según el coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción Policía Metropolitana indicó: “en medio de un forcejeo, uno de los presuntos delincuentes esgrime un arma de fuego, intimidando a nuestro uniformado para despojarlo de sus pertenencias, quien en uso de la legítima defensa, y utilizando su arma de propiedad, los lesiona. En este hecho, uno de los hombres fallece en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a centro asistencial”.

De acuerdo con las autoridades, el uniformado también resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial con heridas en la clavícula. Finalmente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) quedó a cargo de establecer el rumbo del caso y terminar de esclarecer estos hechos.

Persecución en Bogotá terminó con presunto asaltante muerto

En el mes de agosto, se reportó una nueva balacera en Bogotá, esta vez, en el centro occidente de la capital. Ocurrió en la reacción a un atraco de una camioneta, en medio de una persecución que culminó en el barrio Ciudad Montes, en la localidad Puente Aranda.

Según reportes preliminares, el hecho ocurrió sobre las 4:30 a.m. Las autoridades recibieron la alerta que provino del barrio Castilla en la localidad Kennedy. Allí empezó la persecución para dar con la Toyota robada.

El propietario de la camioneta alertó de manera oportuna, lo que nos permitió realizar un rastreo por medio del GPS. Por medio de motorizados se activó el plan candado”, indicó el mayor Diego Rojas, comandante Estación de Policía Puente Aranda.

En el barrio Remanso, las autoridades dieron con el vehículo robado, pero al verse rodeados, los delincuentes intentaron embestir a las autoridades con la camioneta. “Estos delincuentes arremetieron contra la integridad de nuestros uniformados, razón por la cual uno de estos sujetos fue neutralizado al interior del vehículo”, añadió el comandante.

