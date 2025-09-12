Policía sorprendió a dos sujetos transportando cinco kilos de cocaína en Suba

La Policía de Bogotá capturó a dos sujetos que llevaban la droga en un vehículo. Foto: Policía de Bogotá

En medio de controles realizados en la localidad de Suba, las autoridades dieron con un cargamento de cinco kilos de cocaína. El estupefaciente era transportado por dos hombres de 32 y 34 años, capturados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En lo corrido del año, las autoridades han incautado 85.531 gramos de base de coca en la capital.

Según informó el coronel Diego Villar, comandante de la estación de Policía de Suba, los hechos se presentaron en el barrio Postales del Norte. “Nuestros uniformados adelantaban labores de registro y control, observaron un vehículo de manera sospechosa y al detenerlo y efectuar el respectivo registro hallaron dentro de una maleta, cinco paquetes vinipelados que contenía al parecer una sustancia que por sus características se constató que era clorhidrato de cocaína”, dijo el comandante.

Las autoridades incautaron, durante el procedimiento, más de 5 kilos de esta droga, un computador, más de $2 millones en efectivo e inmovilizaron el carro en el cual pretendían transportar el estupefaciente. “Los dos capturados y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito que se les atribuye”, destacó Villar.

Según informó la Policía de Bogotá, en lo corrido del año, se ha logrado la captura de 26.084 personas por diferentes delitos y la incautación de 85.531 gramos de base de coca.

Marihuana oculta en plátanos: así hallaron enorme cargamento en la Autopista Sur

En Bogotá son cientos las incautaciones que realizan las autoridades. Casos particulares en las vías capitalinas han llamado la atención de la Policía. Uno de ellos, en la Autopista Sur, encontraron un cargamento de marihuana de 39 kilos, oculta en plátanos.Dos capturados y la marihuana incautada fue el resultado del operativo en mención, realizado en el municipio de Soacha, en donde la Policía Metropolitana, en medio de controles en las vías, dio con un vehículo cargado con el estupefaciente. De acuerdo con las autoridades, se trató de un vehículo de servicio de transporte público que cubría la ruta Neiva-Bogotá, el cual tomaron dos personas para intentar transportar la droga.

