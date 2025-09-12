Andrés Carne de Res y afectados por máquina de humo anuncian un acuerdo

La cocina del tercer piso de la sede de la calle 82, fue cerrada por una semana.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ante el anuncio del Ministerio de Trabajo del sellamiento temporal de la cocina de Andrés Carne de Res, sede calle 85, la representación de los afectados y el restaurante anunciaron nuevos compromisos. Adicional, solicitaron a las autoridades competentes “no poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa colombiana”.

Le puede interesar: Andrés Carne de Res se pronuncia tras orden de cierre de una de sus cocinas

La firma colombiana de consultoría legal y tecnológica, Lex Vibe, dio a conocer los acuerdos a los que llegaron con el reconocido restaurante: “informamos a la opinión pública que hemos sostenido conversaciones exitosas con el restaurante Andrés D.C., y celebramos las medidas que han sido adoptadas en relación con la protección de los consumidores, tras el incidente ocurrido el pasado 5 de septiembre”.

El Ministerio de Trabajo halló riesgos para los trabajadores en la cocina de Andrés Carne de Res, sede de la calle 82. A nivel nacional, son 26 las denuncias provenientes de esta cadena de restaurantes.https://t.co/uAQbzxhVsh — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) September 10, 2025

¿Qué acordaron?

El restaurante se comprometió a tomar acciones de verificación y eliminación de riesgos similares a lo ocurrido el pasado viernes 5 de septiembre, en el que varias personas resultaron con quemaduras tras un incidente con una máquina. “En segundo lugar, reforzar y mejorar la capacitación en primeros auxilios de los equipos destinados para esto. En tercer lugar, contratar por parte de un tercero independiente un análisis de riesgos”, añadió la firma legal en el comunicado.

Adicional, la representación respaldó a la cadena de restaurantes: “Reiteramos que Andrés D.C. es un restaurante que representa la cultura colombiana al más alto nivel; confiamos que en concordancia con esta tradición, incidentes como este no se repitan y se proteja la integridad de todos sus consumidores. Solicitamos a las autoridades que han actuado con tanta diligencia frente a este caso, no poner en riesgo la sostenibilidad de una empresa colombiana que genera miles de empleos”

Por último, indicaron que Andrés D.C reiteró en público, así como ya lo hizo en privado, las excusas al grupo de clientes que se vieron afectados por este incidente.

Así se pronunció el restaurante

El ministro de Trabajo dio a conocer el sellamiento de la cocina de Andrés Carne de Res, sede Calle 85, no obstante, el restaurante se refirió a la medida y aclaró que el lugar seguirá abierto al público mientras subsanan los hallazgos de la inspección.

“Nuestro restaurante no está cerrado”, inicia la comunicación del restaurante. “Las puertas de Andrés D.C. siguen abiertas para recibirlos con la misma alegría de siempre, mientras en paralelo avanzamos con los ajustes y recomendaciones del Ministerio”, añade.

Y es que la inspección del ministerio duró más de ocho horas, en las cuales la cartera ministerial encontró riesgos para los trabajadores de la cocina, por lo cual, informó del sellamiento. Sobre esta jornada, el restaurante señaló: “el día de ayer y durante más de 8 horas, recibimos con total disposición la visita del Ministerio de Trabajo en nuestra sede de la calle 82. Como resultado de esta inspección de vigilancia y control, se ordenó una medida preventiva y temporal en un área puntual de la cocina del tercer piso, con el fin de ajustar aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Esta medida no implica el cierre del restaurante ni la suspensión de nuestra operación general”, puntualizó Andrés Carne de Res.

¿Qué encontraron durante la inspección a Andrés Carne de Res?

El martes 9 de septiembre, Mintrabajo llevó a cabo la inspección al sitio tras las denuncias del accidente ocurrido el pasado viernes y que dejó al menos nueve personas con quemaduras o lesiones. Adicional, teniendo en cuenta 26 denuncias a nivel nacional de esta famosa cadena de restaurantes. En la visita de inspección, se identificaron varios riesgos como riesgos eléctricos y riesgo térmicos.

En esa línea, la inspección constató riesgos en la generación de cortocircuitos, descargas eléctricas o incendios. Por otro lado, la alta temperatura en las cocinas podría representar riesgos considerables para los empleados.

“La investigación seguirá y el restaurante se ha comprometido a iniciar el plan de mejora, pero por ahora vamos a paralizar toda la preparación de la cocina en el restaurante, por lo menos por una semana, tiempo que nos pidió el restaurante para tomar todas las medidas necesarias”, agregó Sanguino.

Le puede interesar: Distrito adjudicó contrato de alimentación carcelaria a polémico contratista

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.