Por protestas en Kennedy, colapsa la movilidad en el occidente de Bogotá

Por este corredor vial de Las Américas se movilizan más de 7.500 vehículos entre occidente a oriente y unos 3.300 carros de oriente a occidente en las horas pico, Foto: Secretaría de Movilidad

Durante las primeras horas de este lunes 2 de mayo se adelantó un bloqueo sobre la avenida Américas, al occidente de Bogotá, debido a la inconformidad por parte de algunos residentes de la localidad de Kennedy, con la iniciativa y el piloto del reversible sobre esta misma vía.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la toma de la vía, a la altura de la avenida Américas con carrera 74, “sobre la calzada mixta, con aforo aproximado de 50 personas” obligó a suspender el piloto del contraflujo, debido a la afectación vial e inconformidad de la ciudadanía.

Por su parte, la empresa Transmilenio señaló que la estación de Banderas, Transversal 86 y el Portal Américas dejaron de operar, por lo que se realizaron retornos a la altura de la estación Marsella. Usuario reportaron demoras en el tráfico y espera de transporte de hasta 30 minutos.

El reversible de la avenida Américas viene funcionando desde el pasado 6 de abril, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., y fue un plan piloto de la Secretaría de Movilidad para liberar la carga vehicular que se genera en el occidente de la capital, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m. en el sentido occidente-oriente.

El contraflujo inicia en la carrera 74, cerca al Portal Banderas, y finalizará en la carrera 62, sector Outlets de las Américas, con una distancia de tres kilómetros, aproximadamente. “En ese sentido, al llegar a la carrera 62, los vehículos (mediante un semáforo humano), pueden girar a la izquierda para tomar la calle 13 o retornar a la avenida de Las Américas”, estipuló la secretaría cuando hizo la pedagogía del proyecto.

