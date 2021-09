Por protestas y bloqueos empleados de Superservicios arriesgan su vida en Bogotá

Dos panoramas completamente diferentes, pero igual de delicados, se viven en el norte de Bogotá desde el inicio de las protestas por parte del gremio de los recicladores quienes vienen adelantando un plantón, e incluso pasaron la noche, frente al edificio de la Superintendencia de Servicios Públicos, ubicado en la carrera 18 con calle 84.

Por un lado, están las denuncias de los recicladores, ellos aseguran que la entidad habría instaurado una resolución que aplaza las publicaciones en la página web para que se efectué el pago por tonelada de material recolectado por ellos. Aparentemente estos pagos estarían tardando, incluso, un año.

Y por otra parte está el drama que viven varios de los empleados de Superservicios, quienes arriesgaron su vida para poder salir del edificio tras los bloqueos que se adelantan, pues la marcha que inició la tarde de este 13 de septiembre se convirtió en un plantón que se ha prologado por 24 horas.

El hecho, además de afectaciones viales, generó que los trabajadores no pudieran salir por la puerta principal sino saltando por un costado del sitio, con destino a otro predio.

Así fue como quedó registrado en un video publicado en Twitter, en donde se evidencia que en unos 30 segundos dos mujeres lanzan sus pertenencias y tienen que atravesar un espacio de casi un metro de distancia entre las dos edificaciones, todo esto a unos dos pisos de altura.

Ninguno de los trabajadores resultó lastimado y lograron salir, aunque no como lo esperaban. Por su parte los manifestantes, en las últimas horas confirmaron que no se irán de allí, y seguirán bloqueando el edificio, hasta que sus peticiones no solo sean escuchadas sino resueltas.

La misma superintendente, Natasha Avendaño, se pronunció al respecto y aclaró que tiene total disposición para reunirse con la líder de la protesta con un solo requerimiento: que el grupo de mediadores no supere las seis personas, esto por motivos de bioseguridad. Pero, según señaló la funcionaria en declaraciones dadas a Blu Radio, “nosotros tuvimos toda la disposición de reunirnos, pero ellos dicen que si no son 60 personas en las oficias en la Superintendencia no se sientan”

Los reclamos adelantados por la agremiación, confirmó su lideresa Olga Vásquez, son en relación a las demoras de los pagos, hecho que está perjudicando su labor y su economía, pero ante estos argumentos Avendaño respondió que, aunque no se culpan a los trabajadores, los pagos sí estarían siendo superiores al material recaudado por ellos, tema que está en revisión.

Según el reporte más reciente de la Secretaría de Movilidad, a la hora hay unas 250 personas que participan de esta concentración hecho que está dejando afectaciones viales en la zona, y parece prolongarse por varias horas más.