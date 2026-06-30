¿Por qué ha hecho tanto viento en Bogotá? IDIGER explicó las causas y lanzó recomendaciones

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Las ráfagas que en los últimos días han sacudido árboles, levantado polvo y obligado a los bomberos a atender emergencias no son una casualidad. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) explicó que los fuertes vientos registrados en Bogotá obedecen a condiciones atmosféricas propias de esta época del año, potenciadas por el contraste entre las lluvias y el incremento de la radiación solar durante algunas horas del día.

Aunque para muchos bogotanos la sensación ha sido la de un clima inusual, los expertos aclaran que estos episodios hacen parte del comportamiento climático normal de la ciudad. Sin embargo, cuando las ráfagas aumentan de intensidad, pueden provocar caída de árboles, desprendimiento de cubiertas, afectaciones en viviendas y riesgos para peatones y conductores.

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¿Por qué está haciendo tanto viento?

Según explicó el IDIGER, los fuertes vientos son consecuencia de un aumento irregular en la velocidad del aire generado por diferencias de temperatura entre distintos sectores de la ciudad y por la interacción de masas de aire durante la primera temporada de lluvias.

Estas condiciones favorecen la aparición de vendavales, especialmente durante las horas de la mañana y el mediodía, cuando el calentamiento de la superficie incrementa la circulación del viento. En algunos casos, las ráfagas también pueden estar acompañadas por tormentas eléctricas, lluvias intensas o granizadas.

Los especialistas recuerdan que Bogotá, por su ubicación sobre la Sabana y junto a los Cerros Orientales, presenta condiciones geográficas que facilitan la aceleración de las corrientes de aire en determinados sectores de la ciudad.

Estas son las localidades con más ráfagas

De acuerdo con estudios del IDIGER, las localidades que históricamente presentan mayor afectación por fuertes vientos son:

San Cristóbal.

Usme.

Ciudad Bolívar.

En estas zonas es más frecuente que se registren caída de árboles, desprendimiento de tejas y daños en cubiertas debido a su cercanía con los Cerros Orientales y a las características topográficas del terreno.

¿Qué recomienda el Distrito?

Ante la continuidad de estos episodios, el IDIGER pidió a la ciudadanía adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de accidentes.

Entre las principales recomendaciones están:

Evitar permanecer debajo de árboles, postes o estructuras inestables cuando se presenten ráfagas fuertes.

Revisar el estado de techos, tejas y cubiertas de viviendas.

Asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento, como materas, láminas o avisos.

No realizar trabajos en alturas mientras persistan las ráfagas.

Alejarse de cables de energía que hayan caído y reportarlos de inmediato a la Línea 123.

Mantener limpio el sistema de canales y bajantes para evitar que las lluvias agraven las emergencias.

Ya han provocado decenas de emergencias

El fenómeno no es nuevo. Solo durante la primera temporada de lluvias de este año, el IDIGER reportó múltiples emergencias asociadas a fuertes vientos, principalmente por caída de árboles y daños en cubiertas de viviendas. La entidad explicó que las ráfagas intensas generan movimientos bruscos de ramas y estructuras livianas, incrementando el riesgo de accidentes en zonas residenciales y corredores viales. Históricamente, Bogotá registra este tipo de episodios cada año, especialmente entre abril y junio y nuevamente entre septiembre y noviembre, coincidiendo con las temporadas lluviosas.

El regreso de El Niño

Aunque los fuertes vientos hacen parte del comportamiento habitual del clima bogotano, los expertos advierten que el contexto meteorológico actual exige un monitoreo permanente. El Ideam confirmó en junio de 2026 que las condiciones del fenómeno de El Niño ya están presentes y tienen una probabilidad superior al 95 % de fortalecerse durante el segundo semestre del año.

Este escenario podría favorecer periodos con menos lluvias, mayores contrastes térmicos y eventos meteorológicos más intensos, como ráfagas de viento, tormentas eléctricas e incendios forestales. Por esa razón, el Distrito mantiene activo el Sistema de Alerta Bogotá (SAB), que monitorea en tiempo real variables como lluvia, viento y temperatura para emitir avisos preventivos a la ciudadanía.

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