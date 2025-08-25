Por reportes de mordeduras, IDPYBA aprehendió 20 perros callejeros en Bosa

En la zona se han identificado animales que permanecen sueltos. Foto: IDPYBA

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal con el apoyo de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Salud, aprehendió 20 perros callejeros en el sector de Potreritos, localidad en Bosa.

¿La razón? Según el IDPYBA, las acciones se originan por múltiples denuncias de la ciudadanía por casos de mordeduras a personas que se movilizaban por el sector, por parte de un grupo de caninos que permanecían sueltos.

De esta manera, de acuerdo con Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, los animales aprehendidos serán “evaluados en clínica y comportamiento por el equipo veterinario y etológico del Instituto para la toma de decisiones que garanticen su bienestar y protección, así como los de la ciudadanía del sector”.

Los ataques de perros callejeros son un lío de irresponsabilidades compartidas, pues persisten por dos razones: abandono de los dueños y presencia institucional insuficiente. “Un censo de 2021 señaló que en Bogotá había 66.000 animales en condición de calle. Hoy hay que sumar factores como la falta de esterilizaciones, que multiplica la población, y el hecho de que a Bogotá llegan animales a diario de distintas partes del país”, resalta Julio César Piedra, presidente de la Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal.

Según el Sistema de Vigilancia y Salud Pública, entre enero y agosto de 2024 se reportaron 1.188 casos de ataques de perros en jurisdicción de la Subred Sur Occidente (de los cuales 379 fueron clasificados de graves), cifra que devela un aumento frente a los 1.145 casos reportados en 2023.

Nuevo portal para ayudar en la búsqueda de animales perdidos

El IDPYBA habilitó el nuevo portal “Perros y gatos buscan su hogar”, un espacio gratuito pensado para ayudar a la ciudadanía en la búsqueda y facilitar el reencuentro con sus animales de compañía.

Las personas interesadas en publicar un aviso en este portal pueden hacerlo enviando la información al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co o al canal de WhatsApp del IDPYBA en la línea 305 894 88 73 con los siguientes datos:

Una fotografía en buena resolución del perro o gato.

Datos del animal: nombre, raza, edad y una breve descripción (por ejemplo: tamaño, si tiene alguna condición física especial, si requiere medicamentos o cuidados específicos).

Detalles de la pérdida: cómo ocurrió el extravío, lugar y fecha. También se puede indicar el sitio donde fue visto por última vez (ejemplo: “en el parque X,”).

Datos de contacto: número de celular, WhatsApp y/o correo electrónico.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.