Por robarle un celular, niña de 15 años recibió un disparo al sur de Bogotá

La inseguridad y el nivel de violencia con el que se vienen presentado los hurtos no distingue la edad de las víctimas, esta vez, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, una niña de 15 años que se encontraba jugando con algunas primas frente a su casa fue interceptada por una persona en bicicleta que después de robar su celular disparó contra la menor de edad.

Según informó la madre de la niña a Noticias Caracol, la joven víctima y dos primas más estaban frente a su casa esperando a que una familiar parqueara el carro cuando se acerca el victimario y hurta el celular de la menor de edad, acto seguido esta persona dispara contra la joven afectando el costado izquierdo de su torso, la bala perforó el pulmón derecho y afectó la columna vertebral. Actualmente la niña se encuentra en el Hospital de Kennedy con pronóstico reservado.

Porque no le dio el celular, ladrón le disparó vilmente a menor de 15 años en Bogotá

“La condición médica de ella la verdad es muy delicada, la bala perforó el pulmón derecho, la bala todavía está dentro del pulmón, en este momento le están ayudando con terapias. Ella se encuentra en el Hospital de Kennedy. También la bala alcanzó a tocar la columna, lo que nos dicen los médicos es que todavía no se sabe, pero existe la posibilidad de que mi niña no vuelva a caminar”, contó a Noticias Caracol Lilian Betancourt, madre de la menor.

Betancourt resalta que la niña lleva varios días bajo observación en el Hospital, pero para agilizar la recuperación y comenzar los tratamientos que permitan que la joven recupere la movilidad de sus extremidades inferiores es necesario realizar un traslado a la IPS, pues se requiere el apoyo de una clínica especializada, un cirujano, un neurólogo y el tratamiento de psicología.

“Pienso que es muy triste que un niño ya no pueda salir al frente de su casa a jugar, la delincuencia está muy terrible. Estoy pidiendo ayuda médica porque ella se encuentra en el Hospital de Kennedy, pero estoy pidiendo un traslado a la IPS, pero todavía no me lo han dado y necesito una clínica especializada” destacó la progenitora.

Por este hecho, el comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho informó que la unidad de Investigación Criminal ya se encuentra realizando las investigaciones necesarias para identificar y proceder con la captura del presunto responsable. De igual forma, resaltó que la Policía está ofreciendo una recompensa de $20 millones para quien pueda ofrecer información que permita la captura de esta persona.