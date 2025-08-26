Por serios retrasos en la troncal Av. 68, Contraloría evaluará sanciones

El proyecto, que cuesta más de $2,9 billones, debió entregarse este año. Foto: Contraloría de Bogotá

El contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, junto con el director del IDU, Orlando Molano, realizó recientemente un recorrido por la futura troncal de Transmilenio Avenida 68, para constatar en sitio el estado de las obras.

Este proyecto que hace parte de los corredores alimentadores complementarios del proyecto de la Primera Línea del Metro, tiene serios retrasos, pues debía entregarse este año, pero no se daría hasta el tercer trimestre de 2027.

Según el contralor Ruiz, de los nueve grupos contratados, tres han incumplido el cronograma, como la del grupo ocho que comprende entre las Cra. 65 – Cra. 48, el cual presenta retrasos del 21.3 %.

“El contratista de este grupo 8 hoy es objeto de 2 procesos sancionatorios por parte del IDU, por cerca de $7 mil millones, lo mismo en el grupo 5 el IDU ya impuso una sanción por cerca de $2.500 millones, que ya entraron efectivamente a las arcas del Distrito. Nosotros desde la Contraloría seguiremos vigilantes de lo que pase con toda esta troncal, así como estamos en curso de una auditoría en el componente férreo de la Primera Línea del Metro”, manifestó Ruiz.

Por su parte, el director del IDU, Orlando Molano Pérez, señaló que “en términos generales todo el corredor de la 68 estaba en el 44 %, hoy lo llevamos casi en el 70 %, esto es un avance en año y medio de más del 25 %”.

En general, la Contraloría indicó que ante estos incumplimientos evaluará si existe algún tipo de responsabilidad o no, tanto de funcionarios como de contratistas.

La futura troncal de la avenida 68 consta de 16.9 kilómetros y beneficiará a diez localidades: Engativá, Fontibón, Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba, Usaquén y Chapinero.

