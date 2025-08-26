Concejal alertó alto riesgo de intento suicida en colegios públicos de Bogotá

Estudiante de este colegio público ubicado en Bosa. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Por medio de un comunicado, el concejal Julián Sastoque denunció que la ciudad está presentando una preocupante situación de salud mental, sobre todo, entre los estudiantes de colegios públicos frente a quienes asisten en instituciones privadas.

Según cifras entregadas por la Secretaría de Educación, del total de 699 eventos de intento de suicidio en instituciones educativas, 522 involucran estudiantes de colegios públicos y los restantes 177 a jóvenes de colegios privados de la ciudad.

🚨522 estudiantes de colegios públicos en Bogotá han intentado suicidarse este año. No es una cifra, es un grito de auxilio que @Educacionbogota no puede ignorar ¡La salud mental de nuestros jóvenes debe ser prioridad ya! @Bogota pic.twitter.com/DAqFsKqr9C — Julián Sastoque | Concejal de Bogotá (@ElJuliSastoque) August 26, 2025

Como lo indicó Sastoque, los datos señalan que entre los 11 y 17 años, el intento suicida presenta un aumento sensible, sobre todo en la población estudiantil femenina.

Si bien, en los colegios del Distrito, un docente orientador atiende 387 estudiantes, “la cifra puede estar dentro de la norma, pero ¿realmente estamos atendiendo cómo debe ser la salud mental de los niños, niñas y jóvenes en Bogotá?”, cuestionó el concejal.

¿Qué dice el Distrito?

Ante la situación, Sastoque intentó contactarse, pero “en la respuesta entregada por la Secretaría de Educación Distrital, se mencionan los protocolos, pero de nada vale si en la realidad no se articula una respuesta interinstitucional efectiva y pronta de parte del Distrito” concluyó el concejal.

Violencia escolar en Bogotá

Según datos dentro del comunicado, en 2023 los casos de intento suicida aumentaron un 28% frente a 2022, mientras que entre 2023 y 2024 aumentaron un 18%. A mitad del año 2025, la cifra alcanzó los 22.000 casos.

De la mano, las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme y Suba encabezan el registro de mayor número de casos de violencia escolar, con:

Ciudad Bolívar: 2.819

Kennedy: 2.743

Bosa: 2.673

Usme: 2.222

Suba: 1.999

¿Cuáles son las líneas de salud mental en Colombia?

Para conocer las líneas en Colombia usted puede consultar el directorio virtual del Ministerio de Salud en donde podrá buscar su zona del país predilecta y recibir atención.

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención en salud mental. De igual forma están a disposición líneas locales como:

Bogotá: Línea 106 WhatsApp: 3007548933

Barranquilla: Línea de la vida: 339 99 99

Medellín Línea amiga: 444 44 48

Cali: Línea 106

Meta Linea Amiga Salud Mental: 3125751135

