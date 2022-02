“Por unos tenis no se puede vulnerar el derecho a la educación”

Pantallazo del video de la dePor medio de un video, padres de familia denunciaron que a su hija le fue prohibida la entrada al colegio por no portar el uniforme como ordena el centro educativo. Foto: Pantallazo del video de la denuncia.

Después de conocer un video en el que los funcionarios del colegio privado Liceo Madrigal, ubicado en Ciudad Bolívar, le negaron el acceso a una de sus estudiantes de 10 años por no llevar los tenis del color que dice el manual de convivencia, la Alcaldesa Claudia López confirmó la Secretaría de Educación hará un proceso de investigación y sanción para que esto no se repita.

Claudia López se refirió a esta situación como algo inadmisible. “Yo le pido a instrucciones a nuestra secretaria de Educación para que haga un proceso de sanción efectiva a ese rector y a ese colegio privado, quiero aclarar, era un colegio privado”. Para la alcaldesa no puede ser admisible que los niños y niñas vayan a estudiar y una persona los devuelva “por el color de los tenis que a ese rector le gustan, eso es inadmisible”, señaló López.

Es un acto arbitrario e inadmisible que a un niño o niña le nieguen el ingreso a su colegio por no llevar tenis del color que al rector o profesor le gustan.



El Espectador habló con Gisela, la mamá de Salomé, la niña de 10 años que se vio involucrada en esta situación. “En el momento en que ella está en la puerta del colegio la profesora le dice: no puedes ingresar porque esos no son los tenis del uniforme. Entonces debido a esto mi esposo queda en la puerta con la niña y él me llama a mi y me dice: se me acaba de presentar una situación acá con la niña porque no me la dejan entrar”, dijo la mujer.

Gisela contó que la mañana en la que sucedió lo que se ve en el video, la niña antes de irse al colegio había dicho en su casa que no quería ir a la institución porque no tenía tenis blancos, “ya que en los últimos días Salomé llegaba casi que a diario a decirme que los profesores le decían que esos no eran los tenis. Entonces esa mañana efectivamente ya no quería ir, pero pues con mi esposo le dijimos que no se preocupara que en esa semana le íbamos a comprar los tenis. Y le solicitamos al colegio un plazo para eso”.

La familia dijo que desde un principio se había dado cuenta de que el Liceo Madrigal era demasiado estricto en muchas situaciones, y que ya habían tenido “el primer impasse porque Salomé tenía que haber entrado a estudiar el 8 de febrero, pero no le habíamos comprado la sudadera. El 7 de febrero nos acercamos al colegio a firmar matrícula y le informamos al profesor Omar que llevábamos los papeles para que la niña pudiera ingresar a estudiar al otro día”.

La madre de Salomé manifestó que incluso desde ese día ese profesor les dijo que si la niña no tenía la sudadera no podía ingresar. “Simplemente, él dijo que no podía recibirla sin la sudadera completa”.

Otro de los detalles que compartió Gisela con El Espectador es que a Salomé se le compraron todos los útiles, se le pagó la matrícula, los módulos, la sudadera y otros cobros para que todo estuviera en orden y su hija pudiera comenzar a estudiar. Sin embargo, “en el presupuesto nos faltaron los tenis, pero no le dimos mayor trascendencia, sin decir que no era importante. Pensamos que los tenis no eran ninguna clase de impedimento para que la niña no recibiera su educación, pensamos que era más grave no comprarle un libro o no pagarle sus módulos”.

De hecho, la Defensoría del Pueblo también se pronunció frente a lo ocurrido en el colegio Liceo Madrigal de Ciudad Bolívar y rechazó lo sucedido.

“El colegio jamás se disculpó con nosotros después de lo sucedido. Mi hija se vio afectada emocionalmente porque ella ha tenido que ver lo que el colegio ha dicho y ella misma me ha expresado que ‘el colegio miente’”, dijo la mamá.

Para Gisela, independientemente de la polémica que se venga o lo que esté pasando, a su hija no la han llamado a preguntarle si quiere volver al colegio o si ya tiene sus tenis. Únicamente han hablado con el colegio porque este los citó por temas de convivencia. Pero no les han dicho nada más, “tampoco han dicho si nos van a devolver el dinero para poder matricular a mi hija en otro colegio”.

¿Qué sigue?

“Nosotros siempre hemos sido muy enfáticos en que esto no solo nos pasa a nosotros. Este no es un tema de nuestra familia o de Salomé, esto es un tema de muchas personas. Uno no puede permitir que los derechos de los niños sean vulnerados por cosas tan insignificantes como que a mi hija una profesora la pare en la puerta del colegio y no la dejen entrar porque no tiene unos tenis blancos. Y eso lo callan muchos papás. Esto hubiera pasado como otro caso más, pero uno dice que no es justo”, señaló la mamá.

Por su parte, el colegio indicó que “en ningún momento le negaron la entrada al colegio a la menor de edad y que todo se trató de una recomendación hecha al padre de familia para que la niña fuera vestida como indica el manual de convivencia”.

“Cuando la niña llega al colegio una docente le hace el llamado de atención al padre de familia, pero en nunca le negamos la entrada. En los 30 años que llevamos como institución nunca hemos negado que los estudiantes reciban clases por no tener el uniforme como debe ser”, indicó una vocera del centro educativo quien prefirió no identificarse.

Actualmente, la Secretaría de Educación se encuentra haciendo la respectiva investigación que pidió la alcaldesa Claudia López. De acuerdo con esta entidad del Distrito, es responsabilidad de las instituciones educativas públicas y privadas, de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, de “proteger eficazmente a los niños, niñas y jóvenes, contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de los demás compañeros y de los docentes”.

