Portal Américas dejará de operar durante puente festivo por obras del Metro

Rutas del SITP brindarán su servicio de manera regular desde los paraderos del sector aledaño al Portal Américas. Foto: Transmilenio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Transmilenio informó del cierre temporal en el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal, de la localidad de Kennedy, el fin de semana del sábado 16, a partir de las diez de la noche, hasta las cinco de la madrugada del lunes festivo 18 de agosto.

Esta decisión se da para continuar con los avances de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Durante estos dos días, la ruta F23 operará hasta la estación Banderas y las rutas troncales 5, F32 y F60 que se dirigen hacia el Portal Américas, van a operar hasta la estación Transversal 86 donde realizarán retorno.

Lea más: Bogotá avanza para mejorar la movilidad: ¿cómo van las principales obras?

De igual manera, rutas del SITP como DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157 tendrán desvíos y realizarán sus paradas en puntos cercanos al Portal Américas. E igualmente los servicios alimentadores operarán en la estación Banderas y sus recorridos tendrán desvíos sin omitir o cambiar paraderos.

Primeros trenes del Metro de Bogotá llegarán a la capital en septiembre

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció el embarco de los seis vagones que conforman el primer tren, desde China a la capital del país. De acuerdo con la información que compartió el mandatario, el tren partió desde la fábrica China Rail Rolling Stock Corporation (CRRC) en la ciudad de Changchun el pasado 25 de julio, y fue embarcado en la urbe portuaria de Quingdao el domingo 3 de agosto.

Este tren es solo uno de los 30 que conformarán la flota de la primera línea, los cuales contarán con una longitud de 134 metros y una capacidad para 1.800 pasajeros. Asimismo, cada uno de estos trenes será operado de manera automática y no tendrá la necesidad de un conductor para su funcionamiento.

Respecto al estado general de las obras, con corte al 3 de agosto, la empresa Metro registró un avance del 57 %, el cual se desglosa de la siguiente manera: 51 % obras del viaducto, 75 % estructuras complementarias, 31 % material rodante, 74 % avance patio taller y 16 % de las estaciones que conformarán la primera línea.

Le puede interesar: Alcalde Galán decretó 3 días de duelo tras muerte de Miguel Uribe

Sin embargo, pese al progreso en estos frentes, la interventoría de las obras del Metro reportó recientemente algunos incumplimientos, accidentes de trabajo, retrasos, y desacuerdos con obras no previstas que, de no corregirse, podrían alterar el cronograma para la entrega de las obras, previsto para marzo de 2028.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.