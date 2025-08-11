No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Alcalde Galán decretó 3 días de duelo tras muerte de Miguel Uribe

Las banderas en edificios públicos ondearán a media asta.

Redacción Bogotá
11 de agosto de 2025 - 02:09 p. m.
El precandidato murió luego de ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio. Las banderas en edificios públicos ondearán a media asta.
Foto: Redes sociales
La Alcaldía de Bogotá decretó tres días de duelo, “en honor a la vida y su servicio a Bogotá como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno”, tras la noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe.

El primer mandatario de la ciudad, Carlos Fernando Galán, dio el anuncio a través de su cuenta en X. “Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, dijo el alcalde.

Miguel Uribe inició su carrera política a sus 25 años como concejal de Bogotá por el Partido Liberal en 2011. Desde su curul, hizo control político a la Alcaldía de Gustavo Petro y en 2014, pasó a ocupar el cargo de presidente en el cabildo.

Durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2018), ejerció el cargo de secretario de Gobierno. Luego en octubre de 2018 renunció para lanzarse a la Alcaldía apoyado por cinco partidos políticos, incluyendo el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Centro Democrático. Durante las elecciones obtuvo 426.982 votos, quedando en cuarto lugar.

El cuerpo del congresista se encuentra en Medicina Legal y se prevé que sobre las tres de la tarde, inicien los actos de velación en cámara ardiente en el Congreso de la República. Posteriormente, las exequias se llevarán a cabo en la Catedral Primada.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
GERMÁN VARGAS(8621)Hace 57 segundos
GERMÁN VARGAS(8621)Hace 5 minutos
william pineros(75140)Hace 8 minutos
¿Cuántos días de duelo y banderas a media asta por la muerte de nuestros soldados, policías, mujeres en manos de sus parejas, lideres sociales y niños en Colombia?
UnaVezMás (22193)Hace 1 hora
Ese Galán es mucho payaso!
  • Jaime Ortega(32154)Hace 1 hora
  • Jaime Ortega(32154)Hace 1 hora
