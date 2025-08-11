Alcalde Galán decretó 3 días de duelo tras muerte de Miguel Uribe

El precandidato murió luego de ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio. Las banderas en edificios públicos ondearán a media asta. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Alcaldía de Bogotá decretó tres días de duelo, “en honor a la vida y su servicio a Bogotá como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno”, tras la noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe.

El primer mandatario de la ciudad, Carlos Fernando Galán, dio el anuncio a través de su cuenta en X. “Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, dijo el alcalde.

Lea más: “Quienes dieron la orden deben pagar”: alcalde Galán por muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe inició su carrera política a sus 25 años como concejal de Bogotá por el Partido Liberal en 2011. Desde su curul, hizo control político a la Alcaldía de Gustavo Petro y en 2014, pasó a ocupar el cargo de presidente en el cabildo.

Durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2018), ejerció el cargo de secretario de Gobierno. Luego en octubre de 2018 renunció para lanzarse a la Alcaldía apoyado por cinco partidos políticos, incluyendo el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Centro Democrático. Durante las elecciones obtuvo 426.982 votos, quedando en cuarto lugar.

Le puede interesar: Estado de los acuíferos de Bogotá: entre contaminación y sobreexplotación

El cuerpo del congresista se encuentra en Medicina Legal y se prevé que sobre las tres de la tarde, inicien los actos de velación en cámara ardiente en el Congreso de la República. Posteriormente, las exequias se llevarán a cabo en la Catedral Primada.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.