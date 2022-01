Portal Suba fue usado como lugar de detenciones por el Esmad: Personería

La detención habría durado cerca de media hora, según estableció la Personería. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Después de que los concejales Diego Cancino y Susana Muhamada, de los partidos Alianza Verde y Colombia Humana UP, respectivamente, denunciaran las irregularidades cometidas por uniformados del Esmad, la Personería se pronunció en respuesta a estas declaraciones y confirmó que efectivamente el Portal Suba sí fue usado como sitio de detenciones.

La Personería señaló que el caso ocurrió el pasado 19 de mayo a las 8:13 p.m., en el marco del Paro Nacional, cuando cuatro personas, todos ellos mayores de edad, fueron detenidos cerca de media hora, “dentro de la estación de Transmilenio, cerca de la caseta de vigilancia ubicada en el costado noroccidental Sobre la avenida ciudad de Cali”.

LEA: Capturan a hombre señalado de atacar con una piedra a transeúnte en Bogotá

De acuerdo con el documento, sí se habrían preservado los derechos de los detenidos y luego del tiempo señalado, “fueron entregados a la Personería Local y puestos en libertad”. Pero lo que resultaría cuestionable es por qué fueron retenidos en un espacio que no está destinado para esa labor policial.

No solo fue en el Portal Américas. La @personeriabta nos acaba de confirmar que el 19 de mayo de 2021 el Portal Suba FUE USADO COMO LUGAR DE DETENCIONES por la @PoliciaColombia, una acción ilegal violatoria de DD.HH. ¡El Distrito no puede permitir esto más! pic.twitter.com/BtMi3zaAjB — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) January 14, 2022

“Nos dijeron que decíamos mentiras que en el portal de Las Américas y en el de Suba no había existido detenciones arbitrarias, que el Esmad no había detenido jóvenes, pero lo que nos acaba de reconocer la Personería es muy grave. Nos admite que sí hubo detenciones irregularidades por parte del Esmad en el momento del paro, eso es absolutamente irregular, no hubo traslado por protección, pero además el núcleo de la democracia se funda porque debe haber un debido proceso”, señaló Cancino.

Además, el concejal señaló que situaciones como estas no pueden ser permitidas por el Distrito, debido a que alteran la democracia y el desarrollo de la protesta social, “es una acción violatoria de derechos humanos”, concluyó.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.