Predios demolidos en la Carrera Séptima se abrirán para aprovechamiento temporal

La Alcaldía de Bogotá anunció que permitirá el uso temporal de 21 predios demolidos a lo largo de la Carrera Séptima, entre calles 24 y 99, mientras se preparan las obras del corredor vial en este sector. La medida busca evitar que los lotes permanezcan desocupados, sean vandalizados o invadidos, y al mismo tiempo generar actividades económicas y mejorar la seguridad y el paisaje urbano.

“Trabajamos durante estos dos años para que, por primera vez, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) pudiera hacer aprovechamiento económico de estos lotes mientras inicia este proyecto que esperamos licitar a finales de 2027”, explicó Orlando Molano, director de la entidad.

A través de esta estrategia, Bogotá busca que los predios, actualmente cercados y vigilados por el Distrito tengan un uso que contribuya a la seguridad, al espacio público y a la percepción de tranquilidad en el sector.

Proceso de selección pública

Con el fin de dar uso a los 21 predios adquiridos y demolidos, el IDU adelanta un proceso de selección público a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP- (proceso IDU-IP-DTAI-001-2026) para recibir ofertas de aprovechamiento económico por tres años, prorrogables hasta el inicio de las obras del Corredor Carrera Séptima entre calles 24 y 99.

Se recibirán ofertas hasta el 12 de febrero de 2026 y se espera adjudicar en el primer trimestre del año. La selección se realizará mediante subasta al alza a partir de un precio determinado por un avalúo de renta.

“Tenemos abierta una invitación pública para 21 predios, agrupados en 14 lotes, para que se pueda hacer aprovechamiento económico. Es una subasta al alza, abierta para todos. En esta zona se podrán realizar actividades acordes al uso del suelo: restaurantes, cafés, containers y servicios que generen seguridad y mejoren la calidad de vida de quienes viven y transitan en el sector”, agregó el director Molano.

Podrán participar personas naturales o jurídicas, de manera individual, en consorcio o uniones temporales, siempre para negocios o actividades de comercio y servicios permitidos por el POT, acordes con la dinámica de la zona.

“Los recursos que recojamos de estas actividades serán usados para mejorar el espacio público en Bogotá. Es un gana-gana: mejoramos el espacio mientras arranca la obra, obtenemos recursos y fortalecemos la seguridad en los alrededores”, concluyó Molano.

Lotes disponibles para aprovechamiento temporal

Los 21 predios, agrupados en 14 lotes, tienen áreas entre 300 m² y 1.900 m². Sus ubicaciones son:

Carrera 7 # 44 – 17

Carrera 7 # 51A – 14

Carrera 7 # 51 – 28

Calle 51 # 6 – 75

Carrera 7 # 49 – 52

Carrera 7 # 58 – 18

Carrera 7 # 57 – 58

Carrera 7 # 57 – 75

Carrera 7 # 80 – 16

Carrera 7 # 79B – 26

Carrera 1 # 84B – 85

Carrera 1 # 84C – 13

Carrera 1 # 84C – 35

Carrera 1 # 84D – 20

