¡Prepárense! Este jueves habrá feria de empleo con más de 4.000 vacantes en Bogotá

Para este jueves, 21 de agosto, desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., en Theatron (Calle 58 #10-32) se llevará a cabo una feria de empleo para jóvenes en Bogotá.

En esta jornada, ofrecerán más de 4.000 puestos de trabajo en distintos sectores económicos, de los cuales 780 no requieren experiencia y 437 están dirigidos a profesionales.

En la feria participarán 45 organizaciones que presentarán sus vacantes, además de una zona de servicios con presencia de entidades institucionales.

“La Feria de Empleo para Jóvenes no solo representa una vitrina para acceder a miles de oportunidades, sino también un espacio de conexión directa entre el talento de nuestra ciudad y las empresas que buscan personal calificado y motivado”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cómo participar?

Para las personas interesadas, podrán asistir registrándose previamente en: https://survey123.arcgis.com/share/2d802fe95af84e7f94b2cefa2b629c2d. Para la jornada, deberán llevar varias copias de su hoja de vida actualizada y su documento de identidad.

¿Qué vacantes hay disponibles?

Abogado

Administrador de tienda

Asesor bilingüe

Asesor call center

Asesor comercial

Asesor digital

Asesor inmobiliario

Asesor de cobrador cartera castigada

Asesor de cobranzas

Asesor de servicio al cliente (servicios financieros)

Asesor de ventas

Auxiliar contable

Auxiliar de cocina

Auxiliar de enfermería

Auxiliar de tráfico

Auxiliar financiero

Auxiliar laboratorio clínico

Auxiliar logístico

Ayudante de obra

Camarero

Cocinero

Conductor en atención domiciliaria

Conductor de ambulancia

Desarrollador web junior

Ejecutivo comercial

Ejecutivo de mesón

Embajador de marca

Estilista

Gerente de eventos

Jefe de enfermería

Mesero

Médico general

Monitor de servicio centros médicos

Odontólogos generales

Operador de almacenamiento

Operador de salas

Operador de tienda

Operadores de aseo y limpieza

Operadores de montacarga

Operarios de limpieza, jardineros, auxiliares de mantenimiento, técnicos electricistas e hidráulicos

Promotor de ventas / vendedor

Promotor/a de UNICEF para campañas sociales y recaudación de fondos en campo

Supervisor de almacén

Técnico de mantenimiento

Técnico de servicio

Técnico eléctrico industrial

Tutor de inglés y español

Para más información, puede acceder a la página web de la institución.

Desempleo de jóvenes en Bogotá

Según el informe de calidad de vida 2024 de Bogotá Cómo Vamos, las y los jóvenes enfrentan fuertes barreras para acceder a empleos en condiciones dignas. Durante el año pasado, su tasa de desempleo fue del 17%, frente al 9,8% general. Además, el 53,8% consiguió empleo a través de redes personales, mientras que solo el 19,7% lo hizo mediante mecanismos de intermediación formal.

En el caso de la población joven, una menor participación laboral puede interpretarse de forma positiva si está asociada a una mayor permanencia en el sistema educativo. De hecho, en 2024, el 21,9% de los jóvenes desempleados indicó que su principal motivo para no trabajar era dedicarse a estudiar.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.