¡Prepárense! Este jueves habrá feria de empleo con más de 4.000 vacantes en Bogotá

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Para este jueves, 21 de agosto, desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., en Theatron (Calle 58 #10-32) se llevará a cabo una feria de empleo para jóvenes en Bogotá.
Lea más: Delincuente quedó atrapado en estación de Transmilenio cuando hurtaba cobre
En esta jornada, ofrecerán más de 4.000 puestos de trabajo en distintos sectores económicos, de los cuales 780 no requieren experiencia y 437 están dirigidos a profesionales.
En la feria participarán 45 organizaciones que presentarán sus vacantes, además de una zona de servicios con presencia de entidades institucionales.
“La Feria de Empleo para Jóvenes no solo representa una vitrina para acceder a miles de oportunidades, sino también un espacio de conexión directa entre el talento de nuestra ciudad y las empresas que buscan personal calificado y motivado”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Más noticias: “Estaban esperando a sus familiares”: detalles del ataque en Terminal Salitre
¿Cómo participar?
Para las personas interesadas, podrán asistir registrándose previamente en: https://survey123.arcgis.com/share/2d802fe95af84e7f94b2cefa2b629c2d. Para la jornada, deberán llevar varias copias de su hoja de vida actualizada y su documento de identidad.
¿Qué vacantes hay disponibles?
- Abogado
- Administrador de tienda
- Asesor bilingüe
- Asesor call center
- Asesor comercial
- Asesor digital
- Asesor inmobiliario
- Asesor de cobrador cartera castigada
- Asesor de cobranzas
- Asesor de servicio al cliente (servicios financieros)
- Asesor de ventas
- Auxiliar contable
- Auxiliar de cocina
- Auxiliar de enfermería
- Auxiliar de tráfico
- Auxiliar financiero
- Auxiliar laboratorio clínico
- Auxiliar logístico
- Ayudante de obra
- Camarero
- Cocinero
- Conductor en atención domiciliaria
- Conductor de ambulancia
- Desarrollador web junior
- Ejecutivo comercial
- Ejecutivo de mesón
- Embajador de marca
- Estilista
- Gerente de eventos
- Jefe de enfermería
- Mesero
- Médico general
- Monitor de servicio centros médicos
- Odontólogos generales
- Operador de almacenamiento
- Operador de salas
- Operador de tienda
- Operadores de aseo y limpieza
- Operadores de montacarga
- Operarios de limpieza, jardineros, auxiliares de mantenimiento, técnicos electricistas e hidráulicos
- Promotor de ventas / vendedor
- Promotor/a de UNICEF para campañas sociales y recaudación de fondos en campo
- Supervisor de almacén
- Técnico de mantenimiento
- Técnico de servicio
- Técnico eléctrico industrial
- Tutor de inglés y español
Para más información, puede acceder a la página web de la institución.
Le puede interesar: Las cicatrices sociales que deja la inconclusa Perimetral de Oriente
Desempleo de jóvenes en Bogotá
Según el informe de calidad de vida 2024 de Bogotá Cómo Vamos, las y los jóvenes enfrentan fuertes barreras para acceder a empleos en condiciones dignas. Durante el año pasado, su tasa de desempleo fue del 17%, frente al 9,8% general. Además, el 53,8% consiguió empleo a través de redes personales, mientras que solo el 19,7% lo hizo mediante mecanismos de intermediación formal.
En el caso de la población joven, una menor participación laboral puede interpretarse de forma positiva si está asociada a una mayor permanencia en el sistema educativo. De hecho, en 2024, el 21,9% de los jóvenes desempleados indicó que su principal motivo para no trabajar era dedicarse a estudiar.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.