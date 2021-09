Presos de La Modelo de Bogotá se hacían pasar por policías para extorsionar

Haciéndose pasar por policías o funcionarios de aerolíneas, algunos presos de la cárcel La Modelo de Bogotá realizaban llamadas para extorsionar a ciudadanos, que supuestamente habían recibido encomiendas desde el exterior, modalidad de estafa conocida como “la falsa encomienda”. Sin embargo, el negocio por ahora se les acabó. Gracias a las más de 30 denuncias que recibió el Gaula de la Policía se pudo identificar que desde el interior del penal y en coordinación con varios cómplices, que se ubicaban en varias localidades de la capital y municipios de Cundinamarca, engañaban a las víctimas. En las últimas horas, las autoridades realizaron una operación en la que no solo encontraron 104 celulares, usados por algunos presos para sus delitos, sino que capturaron a varios de los cómplices.

La manera en que realizaban los engaños comenzaba con una llamada de un supuesto familiar o un amigo, que pedía a las víctimas que recogieran un paquete, que habían enviado. Luego de unos días, volvían a recibir una comunicación, vía telefónica o por redes sociales, pero en esta oportunidad de presuntos policías o funcionarios de una aerolínea, que informaban que los paquetes traían cuantiosas sumas de dinero, sustancias psicoactivas o elementos irregulares.

Según cuenta una de las víctimas, los presuntos policías pedían un pago entre $5 millones y $15 millones, para que no dirigir el caso a la Fiscalía. “Ese policía me dice que para no iniciar el proceso judicial contra mí tengo que realizarle la consignación”, relató la víctima a Noticias Caracol.

Caen extorsionistas que fingían ser policías para delinquir desde La Modelo

Si la víctima se negaba, nuevamente eran contactadas por algunos presos, que se hacían pasar por funcionarios judiciales, que informaban que abrirían la investigación de no generar los pagos. Gracias a las denuncias y trabajos de investigación del Gaula y la Fiscalía se pudo desarticular la banda criminal de “Los Encomienda Resort”, quienes delinquían en conjunto con personas ubicadas en los municipios de Mosquera, Facatativá y eran los encargados de recibir los pagos.

“En el operativo se capturó a ‘Álex’, ‘Pedronél’, ‘Juan’, ‘Élder’ y ‘Érika’, quienes era los encargados de reclamar el dinero producto de las extorsiones. Sus capturas se dieron en los municipios de Facatativá, Mosquera, Cundinamarca y en Bogotá, en la localidad de Engativá. ‘Léder’ y sus secuaces recaudaban un promedio de $40 millones mensuales, producto de las actividades criminales. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada”, informó el director de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, general Fabián Laurence Cárdenas.

#EsNoticia | En un gran operativo e intervención carcelaria, logramos capturar dos grupos delincuenciales que extorsionaban bajo la modalidad de la 'Falsa Encomienda' en #Bogotá. Esto, gracias a la #DenunciaSegura de los ciudadanos. #YoNoPagoYoDenuncio. #EsUnHonorSerPolicía pic.twitter.com/hKVgiGSOG9 — GAULA POLICÍA (@GaulaPolicia) September 10, 2021

Los trabajos realizados por las autoridades también permitieron la desarticulación de la banda los “Aranceles”, quienes se hacían pasar por representantes de entidades financieras y exigían dineros por supuestos reclamos o transacciones en cuentas de ahorro o giros. “En el operativo también fueron capturados, Alias “La Auxiliar”, “El Cucho”, “Vane”, “Cartagena”, “La Fauzully”, “La Fiscal”, estos sujetos fueron capturados en las localidades de Engativá, Puente Aranda, San Cristóbal y Suba”, dijo el director del Gaula.

Al ingresar a las celdas del patio 1B de la cárcel La Modelo, los policías encontraron caletas en paredes y suelo, en donde había en total 104 celulares de media y alta gama, con conexión a internet y acceso a planes ilimitados de llamadas; 55 tarjetas SIM de las diferentes empresas de telefonía móvil; baterías para celulares; armas corto punzantes de fabricación artesanal; agendas de apuntes, con información personal de las potenciales víctimas.

En los operativos realizados en los municipios y localidades se capturaron a 13 personas, que fueron cobijadas con medida de aseguramiento, mientras que dos reclusos fueron vinculados por la comisión de los delitos mencionados y se investigan a otros internos.