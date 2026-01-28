Logo El Espectador
Presuntas irregularidades en Alcaldía de Usme: contrato de COP 4 mil millones bajo la lupa

La denuncia se realizó por la adjudicación de un contrato a un contratista con una presunta certificación falsa.

Redacción Bogotá
29 de enero de 2026 - 02:14 a. m.
Alcaldia local de Usme.
Foto: Alcaldía de Bogotá
La Alcaldía Local de Usme está en el centro de una denuncia por presuntas irregularidades en contratación pública, luego de que, según una denuncia efectuada desde el Concejo de Bogotá, el Fondo de Desarrollo Local de este territorio adjudicó un contrato por más de $4.450 millones a un consorcio que habría presentado una certificación falsa durante el proceso.

La denuncia fue presentada por la concejala Diana Diago, quien alertó al pleno distrital sobre este contrato y pidió una revisión exhaustiva del caso para garantizar la transparencia en los procesos de contratación, especialmente en fondos que manejan recursos públicos tan significativos.

¿De qué se trata la denuncia?

De acuerdo con la denuncia, el contrato objeto de controversia fue adjudicado a un consorcio que —según los denunciantes— presentó documentación irregular, incluyendo una certificación que podría no cumplir con los requisitos exigidos por ley para este tipo de procesos. Estas observaciones encendieron alarmas en el Concejo de Bogotá y llevaron a que se requiera una investigación formal de los entes de control.

Aunque hasta ahora no se ha conocido un pronunciamiento oficial de la alcaldía local sobre el estado del proceso ni detalles técnicos de la certificación cuestionada.Asimismo, El Espectador intentó comunicarse con la Alcaldía Local de Usme pero no obtuvo respuesta.

La denuncia ha generado atención política y ha puesto en el debate público la necesidad de auditorías e inspección de los mecanismos de transparencia en la contratación en todas las localidades de Bogotá.

Lo anterior, dado que el caso de Usme se suma a otras denuncias que, en años recientes, han puesto sobre la mesa la preocupación por la gestión de recursos en las alcaldías locales de Bogotá. En 2025, por ejemplo, este tipo de acusaciones ya habían generado controversia en otras localidades, llevando incluso a decisiones administrativas respecto a nombramientos y ejecución presupuestal distrital.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
