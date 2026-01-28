Violencia intrafamiliar en Bogotá alcanzó en 2025 su nivel más alto desde 2019

Cartel contra la violencia de género y el feminicidio. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La violencia intrafamiliar es un monstruo voraz que destruye la sociedad desde lo más profundo y se convierte en el caldo de cultivo ideal para delitos atroces como el feminicidio. Por desgracia, en 2025, Bogotá registró uno de sus peores índices respecto a este delito, con cifras que no se veían hace ocho años.

Así lo reveló el reciente boletín de Bogotá Cómo Vamos, que recopiló las cifras oficiales de violencia intrafamiliar y reflejó que durante 2025 se registraron 48.816 casos de este tipo, lo que representa un aumento del 10 % frente a 2024, cuando se reportaron 43.771.

La cifra no solo confirma una tendencia al alza, sino que deja al año pasado como el periodo con más reportes de violencia intrafamiliar en toda la serie analizada.

Una violencia que no deja de crecer

Aunque el aumento registrado en 2025 es significativo, el boletín advierte que el mayor salto interanual se dio entre 2023 y 2024, cuando los casos crecieron un 16 %. Sin embargo, el dato más revelador aparece al mirar el acumulado, ya que en 2025 se reportaron cerca de 15.000 casos más que en 2022, el año con menos registros de la serie.

Las mujeres, las principales víctimas

El boletín confirma que la violencia intrafamiliar tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres. En 2025, el 71,6 % de las víctimas fueron mujeres, una proporción que se mantiene estable frente a años anteriores y que refuerza la dimensión de género del problema.

¿Más violencia o más denuncias?

En boletines anteriores se había planteado la hipótesis de que el aumento de casos podía estar asociado a un mayor nivel de denuncia. No obstante, los datos de 2025 matizan esa explicación. La denuncia no creció de manera proporcional y, de hecho, se mantiene estancada, lo que sugiere que el incremento responde, al menos en parte, a un aumento real de las violencias al interior de los hogares.

Paradójicamente, la encuesta citada en el documento muestra que las mujeres denuncian menos que los hombres este tipo de violencias (38,3 % frente al 45,1 %), lo que abre dudas sobre cuánto del fenómeno sigue permaneciendo oculto.

