Presunto caso de abuso policial durante operativo en Bosa se encuentra en investigación

Mediante un video que circula por redes sociales el candidato al Senado de la República, Gener Usuga, denunció el supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de varios agentes de la Policía hacia unas personas que se encontraban jugando en una cancha de microfútbol en la localidad Bosa.

En el video se observan a varios agentes de policía que no portaban uniforme o insignias de la insitución exhibiendo sus armas de dotación. Entre tanto, las personas que se encontraban en el parque Betania grabaron la situación y pidieron —en medio de insultos, groserías y gritos— en repetidas oportunidades la identificación de los agentes.

Ante esta situación, la Policía Metropolitana de Bogotá, mediante un comunicado de prensa, informó que dichos agentes pertenecen a la SIJIN (seccional de investigación criminal) y se encontraban realizando un operativo para capturar a tres personas señaladas del delito de porte y tráfico de estupefacientes.

La institución también explicó la razón por la cual los agentes se encontraban sin uniformes ni insignias o identificaciones visibles.

“Los funcionarios policiales que no portaban uniforme pertenecen a la Seccional de Investigación Criminal de la Metropolitana de Bogotá, de acuerdo con su misionalidad y función; para este caso en particular, inicialmente no abordan (...) con personal uniformado, ya que limitaba la atención oportuna y eficaz del mismo”, mencionó en comunicado.

Durante los hechos, el ciudadano Luis Enrique Ramírez Martínez fue trasladado la noche del lunes 7 de febrero por el Cuadrante 37 del CAI Brasilia al Centro de Traslado por Protección a las 22:05 p.m., de donde salió 45 minutos después, a las 22:50 p.m., por supuestamente impedir el operativo. Así mismo, otras tres personas fueron capturadas en flagrancia con 42 dosis de estupefacientes y dinero en efectivo.

Por último, la Policía Bogotá anunció que, en conjunto con su Seccional de Investigación Criminal, iniciará un proceso de indagación preliminar para determinar si en el procedimiento existió uso excesivo de la fuerza y/o abuso policial.

