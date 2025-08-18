No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Proceso de restauración en la reserva Van der Hammen: a una firma de su renovación

En el predio Las Mercedes se lleva a cabo hace 11 años un exitoso proceso de restauración ecológica, gracias a un comodato entre el Jardín Botánico y el IDU. Sin embargo, el convenio está próximo a expirar y, de no renovarse, todos los avances hasta el momento estarían en riesgo. Pese a la preocupación, Distrito dice que el proceso se mantendrá.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
19 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
Fragmento del bosque Las Mercedes en la Reserva Thomas van der Hammen.
Fragmento del bosque Las Mercedes en la Reserva Thomas van der Hammen.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Hablar de la reserva Thomas Van der Hammen es referirse, tal vez, a la ventana más importante que tiene Bogotá para asegurarse un futuro más amable en términos ambientales. Junto con los 17 humedales de la ciudad, los cerros orientales, los páramos y los pulmones citadinos (los parques Simón Bolívar y Entrenubes), la reserva cumple un papel clave en la regulación hídrica y climática de la capital.

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
