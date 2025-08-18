Proceso de restauración en la reserva Van der Hammen: a una firma de su renovación

Fragmento del bosque Las Mercedes en la Reserva Thomas van der Hammen.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Hablar de la reserva Thomas Van der Hammen es referirse, tal vez, a la ventana más importante que tiene Bogotá para asegurarse un futuro más amable en términos ambientales. Junto con los 17 humedales de la ciudad, los cerros orientales, los páramos y los pulmones citadinos (los parques Simón Bolívar y Entrenubes), la reserva cumple un papel clave en la regulación hídrica y climática de la capital.
