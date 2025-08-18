Proceso de restauración en la reserva Van der Hammen: a una firma de su renovación

En el predio Las Mercedes se lleva a cabo hace 11 años un exitoso proceso de restauración ecológica, gracias a un comodato entre el Jardín Botánico y el IDU. Sin embargo, el convenio está próximo a expirar y, de no renovarse, todos los avances hasta el momento estarían en riesgo. Pese a la preocupación, Distrito dice que el proceso se mantendrá.