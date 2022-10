Procuraduría abre investigación por fiesta en pabellón de extraditables en La Picota

Aspectos de alrededores como fachada y celdas de la cárcel La Picota. Foto: Jorge Londoño - José Vargas

Después del reciente operativo en la cárcel La Picota en el que las autoridades encontraron 122 celulares, 30 modems de internet, 5 tabletas, 3 proyectores, 4 relojes inteligentes, 5 audífonos inalámbricos, 11 decodificadores para televisión, 19 parlantes de música, 184 botellas de licor (entre whisky, tequila, vino y champaña) y $400.000 de dinero en efectivo, la Procuraduría anunció una investigación contra el centro penitenciario.

Podría interesarle: Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar ahora cuenta con lavandería y consultorio médico

Esto, más versiones de personas que estaban dentro del pabellón de extraditables, quienes afirman se habría realizado una fiesta con bebidas alcohólicas y hasta con grupo musical, provocó la apertura de una indagación disciplinaria por parte de la Procuraduría, “con el fin de establecer la responsabilidad de los funcionarios públicos que tenían a su cargo la custodia y vigilancia para la fecha y hora de los hechos”, informó Javier Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos.

Y es que en medio del hallazgo también se decomisaron elementos que se encontraban en lugares no permitidos como las celdas, en donde había 9 televisores de gran tamaño, 17 hieleras, 25 estufas eléctricas, 5 neveras, 3 cafeteras, 9 licuadoras, 1 DVD, 16 sanducheras y 9 ollas a presión.

Por lo tanto, además de la investigación de la Procuraduría, la situación provocó el remplazo del director del centro penitenciario. “Las cárceles no son clubes de recreo y en aquellos centros donde el Inpec no pueda mantener el control habrá cambio como ocurrió en La Picota”, aseguró el ministro de Justicia Néstor Iván Osuna Patiño.

Leer: Dragoneante Horacio Bustamante Reyes es el nuevo director de la cárcel La Picota

Y aunque para Osuna cambiar el director de una cárcel no es la solución definitiva, sí es “una buena solución coyuntural para evitar que en un determinado penal ocurran esas cosas”, agregó y anunció que junto a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República están diseñando un plan para erradicar este tipo de “anomalías y de ilegalidades”.

Asimismo, el ministro junto con el coronel y director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) Daniel Fernando Gutiérrez, designaron como nuevo director de La Picota al dragoneante Horacio Bustamante Reyes, quien tiene 27 años de experiencia, es administrador público y cuenta con una especialización en gestión pública. Asimismo, se desarrollaba como director de la cárcel de Manizales.

Bustamante ha recorrido el camino sindical de esa entidad por varios años. Él contó en Noticias Caracol que fue notificado de su nuevo cargo el primero de octubre, indicando que: “esto es un reto, 27 años de experiencia nos indica que conocemos los procesos para minimizar la corrupción que se dan al interior de estos centros de reclusión, La Picota no es la excepción y por eso acepté el reto”.

Lea también: Menor de cinco años habría sido asesinado por su padre en un hotel de Melgar

El nuevo director insistió bastante en que no todo en La Picota es malo: “yo sé que allá también pasan cosas que son muy buenas, pero desafortunadamente eso no se muestra. Hay que fortalecer el aparato disciplinario y esto lo sabe nuestro director general del INPEC, hay que fortalecerlo en el sentido de que sea con mayor celeridad las investigaciones y la orden está clara, atacar directamente la corrupción, esa es la orden que me da el Gobierno Nacional”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.