Procuraduría indagará a Julián Triana y más funcionarios por polémica rumba

El ente disciplinario dijo que busca establecer si el pasado 7 de septiembre los servidores asistieron a una rumba de música electrónica. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una rumba, en un sitio que se escudaría en la figura de sindicato, que incumplió los horarios decretados recientemente por la Alcaldía, causó polémica por la presencia de dos funcionarios públicos: el concejal Julián Triana, quien curiosamente ha pedido la derogación del decreto, y un funcionario de la Personería de Bogotá. Mientras la Procuraduría anunció que entrará a indagar, el cabildante apuntó que este episodio solo refuerza la falta de control a estos lugares aun con el decreto.

Siga leyendo: Andrés Carne de Res y afectados por máquina de humo anuncian un acuerdo

De acuerdo con informes de La W, la fiesta de la polémica se realizó en Radio Estrella, un reconocido amanecedero ubicado en la carrera 15 con 99. A la celebración habría asistido como Dj, Funk Tribu, quien fue condecorado este mismo mes por Julián Triana, en el Concejo de Bogotá. Lo que resultó polémico es que la rumba inició a las 3:00 a.m., hora en la que se supone, se debe apagar la fiesta en Bogotá, como está decretado desde hace varios meses. La condición de funcionarios públicos, fue lo que hizo que varios medios cuestionaran su asistencia.

Aunque el concejal rechazó el señalamiento y responsabilizó al Distrito por la permanencia de sindicatos abiertos después de la 3:00 a.m., la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una indagación, “a los funcionarios del Concejo de Bogotá y de otras entidades del Distrito, por presunta asistencia a una fiesta que se habría extendido fuera del horario autorizado por la Alcaldía de Bogotá“, indicó el ente de control.

¿Qué acciones tomará la Procuraduría?

Primero, busca establecer si el pasado 7 de septiembre los servidores asistieron a dicha rumba de música electrónica, la cual, al parecer, se prolongó hasta las 8:00 a.m., horario que no está permitido para este tipo de eventos.

“Con la apertura de la indagación se pretende verificar si efectivamente se llevó a cabo la celebración en las condiciones denunciadas y, en particular, establecer la posible responsabilidad de los servidores que habrían participado en ella”, añadió el ente disciplinario.

La @PGN_COL abrió indagación a funcionarios del Concejo de Bogotá y otras entidades distritales por presunta asistencia a una fiesta electrónica en horario no autorizado. También se busca establecer si al evento asistieron ediles. https://t.co/uHEVi39pSe pic.twitter.com/5Eyohs3BPc — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 12, 2025

Esto dijo el concejal Julián Triana

Julián Triana ya citó a finales de agosto un debate de control político al Decreto 293. Según él, las nuevas reglas no solucionan los principales problemas que pretende resolver, sino que, además, los profundiza. Estos son, la promesa de seguridad con la que la Alcaldía sustentó el decreto, y la intención de esta administración de impulsar una Bogotá 24 horas.

Sobre la polémica rumba, el cabildante señaló: “Me acusan de cuatro cosas. Primero, de haber salido de fiesta después de las 3 de la mañana, hora límite que impuso el decreto 293 del alcalde Carlos Fernando Galán, decreto al que desde siempre me he opuesto. Y eso es verdad, salí de fiesta después de las 3:00 de la mañana, eso es algo que no va en contra de mis responsabilidades como funcionario público y es que, de hecho, el decreto no prohíbe que uno esté afuera en la calle después de las 3, prohíbe es que ciertos establecimientos comerciales abran después de esa hora”, señaló en un video publicado en sus redes sociales.

Indicó que también lo señalan de promocionar la fiesta. Sobre esto dijo que no hay “nada más falso. Yo terminé ahí como cualquiera de las otras personas que llegaron ahí porque quisimos por nada distinto no recibí ningún beneficio por ir. Nada. Tercero, que yo no evité que esa fiesta sucediera. Yo no soy una autoridad policial, ni cuando soy concejal, ni cuando no”.

Por último, lanzó un dardo a la Alcaldía: “la próxima me va a tocar irme de fiesta después de las 3 de la mañana a una de estas calles que sigue repleta de basura en Bogotá porque la alcaldía no ha podido limpiarlas. A ver si ahí sí, como ciudad, por fin comenzamos a hablar de lo que a la gente le interesa y no decir un concejal se fue de fiesta o no hasta tarde”.

En los últimos días he salido en muchos medios de comunicación porque hice algo muy malo… Me fui de fiesta 🫣. A la próxima tendré que ir de fiesta a una calle repleta de la basura que la alcaldía no ha sido capaz de recoger a ver si hablamos de lo que importa. Aquí les aclaro: pic.twitter.com/muvISE3VXT — Julián Triana (@trianavjuli) September 10, 2025

Críticas al Decreto 293

Cabe recordar que Triana, en su debate de control al decreto, realizó varias críticas sustentadas con datos recientes. De acuerdo con los datos que recibió el equipo del concejal de la Secretaría de Seguridad, el decreto no ha reducido los delitos asociados al contexto de la rumba.

“Por el contrario, en julio de 2025, después de entrar en vigor la restricción de horarios, los delitos aumentaron: el hurto a personas pasó de 10.683 casos en junio a 11.406 en julio. Los homicidios subieron de 96 a 99 en el mismo periodo. Las lesiones personales aumentaron de 1.666 a 1.808″, aseguró el cabildante.

Por otro, lado, el concejal Julián Rodríguez Sastoque señaló que, de los 75.619 hurtos denunciados en la ciudad, entre enero y julio de 2025, solo el 1,08% ocurrieron en bares y el 0,3% en discotecas. “De hecho, la gran mayoría de los hurtos, el 55%, tuvieron lugar en la vía pública”.

Otras cifras halladas por el equipo del cabildante dan a entender que las “horas pico” de los hurtos están ligados a los horarios de rumba, es decir, los viernes en la noche, con 4.021 casos, las madrugadas del sábado, con 3.906 y las madrugadas del domingo, con 3.111.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.