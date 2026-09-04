Tren de Aragua mató a profesor Kevin Santiago Ángel, por alejar a jóvenes de las drogas

Kevin Santiago Ángel trabajaba con jóvenes de Kennedy en proyectos deportivos y de prevención; la Fiscalía investiga su crimen. Foto: Archivo Particular

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Al Tren de Aragua le incomodaba el trabajo comunitario que el profesor Kevin Santiago Ángel, que desarrollaba con jóvenes de Kennedy, para alejarlo de las drogas. Ese habría sido el motivo detrás de su asesinato. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación durante la judicialización de ocho presuntos integrantes de la organización, que estarían involucrados en el crimen, ocurrido entre el 20 y el 22 de mayo de 2026.

Según la investigación, Ángel impulsaba actividades deportivas para prevenir el consumo de estupefacientes entre jóvenes de la localidad. Esa labor habría interferido con los intereses de la estructura criminal en la zona, particularmente con actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el cobro de extorsiones.

Más de 80 actividades de policía judicial, algunas de ellas con apoyo de la DEA, permitieron reconstruir lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables.

De acuerdo con las evidencias recopiladas por la Fiscalía, el profesor habría sido contactado previamente con el objetivo de ganarse su confianza y lograr que acudiera a un inmueble del barrio Galán, en el suroccidente de Bogotá.

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La investigación señala que allí fue retenido y sometido a actos de tortura antes de ser asesinado. Posteriormente, su cuerpo habría sido desmembrado, introducido en una maleta y abandonado en el sector de El Tintal.

Para la Fiscalía, el ataque no habría sido aleatorio: estaría directamente relacionado con el liderazgo que Ángel ejercía entre los jóvenes y con el impacto que sus actividades sociales generaban sobre los intereses ilegales de la estructura.

Fiscalía reconstruyó el presunto papel de los ocho procesados

Entre los judicializados aparece Osmer Josué Castillo Urbaneja, señalado como cabecilla de la organización en Bogotá. Según la Fiscalía, habría impartido la orden de cometer el crimen desde el centro de reclusión en el que se encontraba.

Franyer Eduardo Vásquez Ramos habría coordinado la ejecución del homicidio y la posterior disposición del cuerpo.

Por su parte, Gacelis Nairobid Sojo Lira, alias Alondra, presuntamente contactó al profesor desde el 9 de mayo a través de redes sociales para ganarse su confianza y conseguir que asistiera a la cita.

La Fiscalía señala que Emiro Manuel Nieves Morgado, alias Mario Bro, habría facilitado el inmueble donde ocurrió el crimen, mientras que Luis Alberto Camejo González, alias Luis Panadero, residente del lugar, habría recibido a una mujer antes de que llegara la víctima.

Los otros tres procesados, Eduin Vikzabith Herrera Martínez, alias Looney Tones; Arístides José Mendoza Rodríguez, alias Colmillos; y Raúl Antonio Pérez Pérez, alias Tun Tun, estarían relacionados con la retención y los actos de tortura contra el docente, así como con el posterior traslado del cuerpo en una maleta.

La investigación también estableció que, mientras Ángel permanecía retenido, alias Alondra y alias Mario Bro habrían utilizado su teléfono celular para realizar una compra en un establecimiento comercial de la zona.

Los ocho procesados no aceptaron cargos

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación les imputó los delitos de homicidio, tortura, desaparición forzada y concierto para delinquir, todos agravados, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los ocho procesados, todos ciudadanos venezolanos según informó la Fiscalía, no aceptaron los cargos.

La investigación continúa para determinar plenamente las responsabilidades individuales y esclarecer todos los hechos alrededor del asesinato del profesor, cuya labor con jóvenes de Kennedy habría terminado convirtiéndolo en objetivo de la estructura criminal.

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