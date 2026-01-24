Planes imperdibles en Bogotá del 23 al 29 de enero ¡Prográmese!

Entre el 23 y el 29 de enero de 2026, Bogotá tendrá una agenda cultural diversa que combina teatro, conciertos, caminatas ambientales, actividades en bibliotecas y experiencias para toda la familia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Entre el 23 y el 29 de enero de 2026, Bogotá tendrá una agenda cultural diversa, que reúne teatro, conciertos, caminatas ambientales, actividades en bibliotecas y planes para toda la familia. La programación incluye eventos gratuitos y con costo en distintas localidades, con propuestas que van desde el inicio de Ruta Teatro y el cierre del Festival Filarmónico de La Candelaria, hasta actividades al aire libre enfocadas en recreación y bienestar.

Ruta Teatro abre febrero con más de 80 funciones

Aunque inicia en febrero, Ruta Teatro se perfila como uno de los grandes planes culturales de la temporada. Durante todo el mes, salas independientes y espacios públicos se convertirán en escenarios vivos con más de 80 funciones de teatro, intervenciones al aire libre y recorridos por distintos circuitos de la ciudad. La programación será una antesala del FIAV Bogotá y busca acercar el teatro a la vida cotidiana de la ciudad.

La programación se desarrollará cada fin de semana, organizada en cuatro circuitos con funciones en diferentes horarios:

Del 5 al 8 de febrero – Teusaquillo –Red Viva-Participan: CICA – Teatro Bernardo Romero Lozano, L’Explose, Goyenechus, Barajas y DC Arte.Funciones en sala y en espacio público.

Del 12 al 15 de febrero – Teusaquillo: Alas a las salas Participan: La Sala (MIMO), Ditirambo, Acto Latino, Libélula Dorada y La Huella. Funciones en sala y en espacio público.

Del 19 al 22 de febrero – Centro–Periferia Participan: Changua, Teatro de Occidente, Casa Fu – Vargas Tejada, Tercer Acto y Usme Proyecto. Funciones en sala y en espacio público.

Del 26 de febrero al 1 de marzo – Ruta Viva-Participan: Teatro Libre, Teatro Tecal, Teatro García Márquez El Original, Teatro Quinta Porra y Gota de Mercurio. Funciones en el centro histórico.

Las entradas estarán disponibles en las taquillas de los teatros y en sus canales habituales de venta.

Biblovacaciones: ciencia, juego y lectura

Las bibliotecas públicas también hacen parte de la agenda con Biblovacaciones, una actividad que mezcla lectura, experimentación y creatividad.

Fecha: 28 de enero

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal

Caminata al aire libre en el sur de la ciudad

El domingo, el plan es moverse y reconocer el entorno natural de Bogotá con una caminata organizada por el IDRD, pensada para todas las edades.

Fecha: Domingo 25 de enero

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Corredor Ambiental Tunjuelo, localidad de Tunjuelito

Yoga gratuito en el Centro Felicidad Chapinero

Durante la semana habrá sesiones abiertas de yoga, sin inscripción previa, para quienes buscan bienestar físico y mental.

Fechas: 24, 27 y 29 de enero

Lugar: Centro Felicidad Chapinero

Entrada: Libre hasta completar aforo

Música en el centro histórico

El Festival Filarmónico de La Candelaria tendrá varios conciertos gratuitos que llevarán música sinfónica y colombiana a espacios públicos del centro de la ciudad, incluido su gran cierre en el Parque Tercer Milenio el domingo 25 de enero.

Cierre del Festival Filarmónico de La Candelaria

Fecha: domingo 25 de enero

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Parque Metropolitano Tercer Milenio

Localidad: Santa Fe

Distrito ESports y planes para públicos jóvenes

La agenda también incluye Distrito ESports, un evento presencial que reunirá a la comunidad gamer con competencias, exhibiciones y premiación, consolidando a Bogotá como escenario para nuevas formas de cultura y entretenimiento.

Fecha: viernes 23 de enero de 2026

Hora: 12:00 m.

Lugar: Movistar Game Club

Dirección: Calle 75A #20C–36

Localidad: Barrios Unidos

Cine, literatura y ciencia

La semana se completa con proyecciones en el Planetario de Bogotá, actividades de lectura en bibliotecas públicas y conciertos filarmónicos en distintos puntos de La Candelaria, con entrada libre o de bajo costo.

Vórtices: Alicia a través del abismo

Fechas: 27 y 28 de enero

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Planetario de Bogotá

Entrada: con costo

Con esta programación, Bogotá ofrece una semana cargada de opciones culturales para distintos públicos y presupuestos. Teatro, música, actividades al aire libre y espacios de encuentro hacen parte de una agenda que invita a recorrer la ciudad y disfrutar de su oferta artística y comunitaria.

