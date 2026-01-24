Planes imperdibles en Bogotá del 23 al 29 de enero ¡Prográmese!

Escucha este artículo
Entre el 23 y el 29 de enero de 2026, Bogotá tendrá una agenda cultural diversa, que reúne teatro, conciertos, caminatas ambientales, actividades en bibliotecas y planes para toda la familia. La programación incluye eventos gratuitos y con costo en distintas localidades, con propuestas que van desde el inicio de Ruta Teatro y el cierre del Festival Filarmónico de La Candelaria, hasta actividades al aire libre enfocadas en recreación y bienestar.
Ruta Teatro abre febrero con más de 80 funciones
Aunque inicia en febrero, Ruta Teatro se perfila como uno de los grandes planes culturales de la temporada. Durante todo el mes, salas independientes y espacios públicos se convertirán en escenarios vivos con más de 80 funciones de teatro, intervenciones al aire libre y recorridos por distintos circuitos de la ciudad. La programación será una antesala del FIAV Bogotá y busca acercar el teatro a la vida cotidiana de la ciudad.
La programación se desarrollará cada fin de semana, organizada en cuatro circuitos con funciones en diferentes horarios:
- Del 5 al 8 de febrero – Teusaquillo –Red Viva-Participan: CICA – Teatro Bernardo Romero Lozano, L’Explose, Goyenechus, Barajas y DC Arte.Funciones en sala y en espacio público.
- Del 12 al 15 de febrero – Teusaquillo: Alas a las salas Participan: La Sala (MIMO), Ditirambo, Acto Latino, Libélula Dorada y La Huella. Funciones en sala y en espacio público.
- Del 19 al 22 de febrero – Centro–Periferia Participan: Changua, Teatro de Occidente, Casa Fu – Vargas Tejada, Tercer Acto y Usme Proyecto. Funciones en sala y en espacio público.
- Del 26 de febrero al 1 de marzo – Ruta Viva-Participan: Teatro Libre, Teatro Tecal, Teatro García Márquez El Original, Teatro Quinta Porra y Gota de Mercurio. Funciones en el centro histórico.
Las entradas estarán disponibles en las taquillas de los teatros y en sus canales habituales de venta.
Biblovacaciones: ciencia, juego y lectura
Las bibliotecas públicas también hacen parte de la agenda con Biblovacaciones, una actividad que mezcla lectura, experimentación y creatividad.
- Fecha: 28 de enero
- Hora: 11:00 a. m.
- Lugar: Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal
Caminata al aire libre en el sur de la ciudad
El domingo, el plan es moverse y reconocer el entorno natural de Bogotá con una caminata organizada por el IDRD, pensada para todas las edades.
- Fecha: Domingo 25 de enero
- Hora: 8:00 a. m.
- Lugar: Corredor Ambiental Tunjuelo, localidad de Tunjuelito
Yoga gratuito en el Centro Felicidad Chapinero
Durante la semana habrá sesiones abiertas de yoga, sin inscripción previa, para quienes buscan bienestar físico y mental.
- Fechas: 24, 27 y 29 de enero
- Lugar: Centro Felicidad Chapinero
- Entrada: Libre hasta completar aforo
Música en el centro histórico
El Festival Filarmónico de La Candelaria tendrá varios conciertos gratuitos que llevarán música sinfónica y colombiana a espacios públicos del centro de la ciudad, incluido su gran cierre en el Parque Tercer Milenio el domingo 25 de enero.
Cierre del Festival Filarmónico de La Candelaria
- Fecha: domingo 25 de enero
- Hora: 11:00 a. m.
- Lugar: Parque Metropolitano Tercer Milenio
- Localidad: Santa Fe
Distrito ESports y planes para públicos jóvenes
La agenda también incluye Distrito ESports, un evento presencial que reunirá a la comunidad gamer con competencias, exhibiciones y premiación, consolidando a Bogotá como escenario para nuevas formas de cultura y entretenimiento.
- Fecha: viernes 23 de enero de 2026
- Hora: 12:00 m.
- Lugar: Movistar Game Club
- Dirección: Calle 75A #20C–36
- Localidad: Barrios Unidos
Cine, literatura y ciencia
La semana se completa con proyecciones en el Planetario de Bogotá, actividades de lectura en bibliotecas públicas y conciertos filarmónicos en distintos puntos de La Candelaria, con entrada libre o de bajo costo.
Vórtices: Alicia a través del abismo
- Fechas: 27 y 28 de enero
- Hora: 4:00 p. m.
- Lugar: Planetario de Bogotá
- Entrada: con costo
Con esta programación, Bogotá ofrece una semana cargada de opciones culturales para distintos públicos y presupuestos. Teatro, música, actividades al aire libre y espacios de encuentro hacen parte de una agenda que invita a recorrer la ciudad y disfrutar de su oferta artística y comunitaria.
