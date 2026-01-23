Suspenden procesadora de plásticos en Soacha por contaminar quebradas

Durante la inspección también se hallaron otros equipos usados en el procesamiento del plástico, como una máquina picadora, áreas de almacenamiento y varios bultos de material ya triturado. Según la CAR, estas actividades habrían afectado cerca de 650 metros cuadrados de suelo y alterado el comportamiento natural del agua en la zona. Foto: La CAR

Una procesadora de plásticos reciclados fue suspendida en zona urbana de Soacha luego de que las autoridades comprobaran que estaba contaminando dos quebradas y ocupando un área protegida alrededor de estas fuentes de agua. La decisión fue tomada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) durante un operativo de control ambiental.

En el lugar, los funcionarios encontraron una lavadora artesanal en funcionamiento, usada para lavar botellas, bolsas y otros residuos plásticos. El problema: el agua sucia que resultaba de ese proceso estaba siendo vertida directamente a las quebradas, sin ningún tipo de tratamiento.

Para confirmar el origen de esas descargas, el equipo técnico de la Corporación realizó pruebas que permitieron comprobar que el vertimiento provenía de la máquina de lavado. Además, evidenciaron que la actividad se desarrollaba dentro de la franja de protección de las fuentes hídricas, un espacio donde no está permitido realizar este tipo de labores.

Durante la inspección también se hallaron otros equipos usados en el procesamiento del plástico, como una máquina picadora, áreas de almacenamiento y varios bultos de material ya triturado. Según la CAR, estas actividades habrían afectado cerca de 650 metros cuadrados de suelo y alterado el comportamiento natural del agua en la zona.

Por estas razones, la autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata de la actividad, medida que se mantendrá hasta que se eliminen las causas del daño. Desde la CAR señalaron que este tipo de prácticas ponen en riesgo las fuentes de agua y que los operativos de control seguirán realizándose en municipios como Soacha.

