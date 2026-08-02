¡Prográmese! Estos barrios de Bogotá tendrán cortes de agua del 3 al 6 de agosto

Los cortes obedecen a trabajos de mantenimiento e instalación de infraestructura para mejorar el suministro de agua en Bogotá. Foto: Acueducto de Bogotá

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Miles de usuarios en Bogotá deberán prepararse para nuevas suspensiones programadas del servicio de agua entre el lunes 3 y el jueves 6 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de infraestructura que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Según informó la entidad, las intervenciones buscan mejorar la confiabilidad del sistema y prevenir daños mayores en las redes de distribución.

Durante estos cuatro días habrá cortes de agua en sectores de Fontibón, Kennedy, Usaquén, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño, Teusaquillo, Bosa, Barrios Unidos y Suba, con suspensiones que irán entre 12 y 27 horas, dependiendo del trabajo que se realice.

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Lunes 3 de agosto

Los cortes afectarán sectores de Fontibón (San Pablo Jericó) y Kennedy, donde barrios como Patio Bonito, Osorio, Tintalito, Las Margaritas, El Rosario y Ciudad de Cali estarán sin servicio por trabajos de instalación de válvulas.

Martes 4 de agosto

Será el día con mayor número de intervenciones. Habrá suspensiones en Usaquén, Kennedy, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño y Teusaquillo, por labores de mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de válvulas y empates de redes.

Miércoles 5 de agosto

Los trabajos continuarán en sectores de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Antonio Nariño, Usaquén y Bosa, donde se realizarán empates de redes, mantenimiento preventivo e instalación de válvulas.

Jueves 6 de agosto

La programación finalizará con cortes en Barrios Unidos (Rionegro y Los Andes) y Suba (San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental), por obras de instalación de válvulas y empates de redes.

La EAAB recomendó a los usuarios:

Llenar el tanque de reserva antes del corte.

Consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas.

Hacer un uso racional del agua, priorizando la preparación de alimentos y el lavado de manos.

En caso de requerir suministro mediante carrotanques, solicitar el servicio a través de la Línea 116, donde se dará prioridad a hospitales, clínicas y lugares de alta concentración de personas.

La entidad recordó que estas suspensiones hacen parte de su plan de mantenimiento para fortalecer la red de acueducto y reducir el riesgo de daños que puedan generar interrupciones imprevistas del servicio.

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