Proponen mesa Nación-Distrito para blindar 10 proyectos clave de Bogotá en 2027

Vista general del centro de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

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Tras el anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la designación de un “gerente especial para Bogotá” enfocado en atender asuntos coyunturales como la movilidad y la seguridad, desde el Concejo de la capital se propuso formalmente estructurar una mesa de trabajo conjunta entre la Nación y el Distrito.

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La iniciativa busca coordinar la asignación presupuestal de 2027 para asegurar el financiamiento de diez proyectos estratégicos para la ciudad.

La solicitud fue planteada por el presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo, Rolando González, a través de una carta dirigida al mandatario electo y a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien además lidera el equipo de empalme. En el documento se advierte que el año 2027 será determinante para las finanzas y el desarrollo de la capital, por lo que se pidió convocar a un encuentro de alto nivel en el que participen el gerente designado por la Casa de Nariño, la Secretaría Distrital de Hacienda y la Presidencia de la Comisión de Hacienda de la corporación.

Las 10 prioridades estratégicas sobre la mesa

De acuerdo con la propuesta, la articulación técnica entre la Nación y el Distrito deberá priorizar la definición de recursos y el destrabe de proyectos en las siguientes materias:

Metro y movilidad regional: Financiación de la Primera y Segunda Línea del Metro, el sistema Regiotram y la integración de transporte regional. Infraestructura de transporte masivo: Troncales alimentadoras del Metro y la expansión de la flota eléctrica de transporte público. Educación superior: Construcción de multicampus universitarios y aumento de cupos en la educación pública. Accesos viales: Intervención y mejoramiento de los principales corredores de ingreso a Bogotá. Generación de empleo: Implementación de incentivos tributarios para atraer inversión privada a la ciudad. Red de salud pública: Fortalecimiento y ampliación de la infraestructura hospitalaria distrital. Seguridad y justicia: Construcción de nueva infraestructura carcelaria y aumento de capacidades de inteligencia contra el crimen organizado y el microtráfico. Seguridad hídrica y energética: Proyectos estratégicos para el abastecimiento de agua y energía con el fin de prevenir racionamientos. Vivienda: Ampliación de la oferta de Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP). Seguridad energética y tarifas: Garantía en el suministro de gas para uso residencial, industrial y de transporte público, buscando mitigar la incertidumbre tarifaria.

Críticas a la gestión saliente y llamado a la cooperación

En la misiva, el presidente de la Comisión de Hacienda cuestionó la gestión del saliente gobierno de Gustavo Petro, señalando que durante su mandato se priorizaron los anuncios por encima de la ejecución técnica.

De acuerdo con la denuncia expresada en la carta, esta situación derivó en el aplazamiento de giros nacionales y retrasos en obras como las troncales de TransMilenio, la ampliación de la Calle 13 y proyectos de infraestructura energética, de gas y educación.

“No podemos permitir que Bogotá siga perdiendo oportunidades por falta de coordinación entre la Nación y el Distrito. Que sea el momento para destrabar proyectos, garantizar recursos y acelerar las obras que millones de bogotanos llevan años esperando”, concluye el texto enviado al equipo del nuevo Gobierno.

La contraparte: reparos desde la oposición en el Concejo

Frente al debate sobre el financiamiento de estas obras y la propuesta del nuevo Gobierno, la concejala de la oposición Heidy Sánchez (Pacto Histórico) cuestionó la figura del “gerente especial”, señalando que la medida “vulnera abiertamente la autonomía de Bogotá” y contradice las promesas de reducción burocrática del presidente electo Abelardo de la Espriella. Recordó además que un mecanismo similar operó sin éxito durante la administración de Juan Manuel Santos.

“Hablar de una gerencia para Bogotá vulnera abiertamente la autonomía de la ciudad; es crear más burocracia desconociendo la función del alcalde”, sostuvo la cabildante.

Asimismo, al evaluar el estado de los proyectos prioritarios, la cabildante argumentó que el saliente Gobierno Nacional sí ha respaldado la cofinanciación de obras clave como la Primera Línea del Metro —cuyos ajustes a las estaciones fueron avalados por el Ministerio de Transporte— y de proyectos férreos como el Regiotram del Norte y de Occidente.

No obstante, Sánchez fue crítica respecto a otros ejes como la vivienda y la salud, señalando que el actual modelo de subsidios a la demanda margina a los hogares con menores ingresos, y señaló, además, los vacíos en la consecución de proyectos, como los retrasos e idas y vueltas en obras de la red hospitalaria pública en localidades como Engativá, Bosa y Usme.

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