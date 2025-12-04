Protesta de comerciantes de San Victorino revive debate por las pipetas en espacio público

Comerciantes de San Victorino protestaron este jueves, bloqueando la calle 19. Foto: Archivo Particular

En vísperas de Navidad, una época ansiada por los comerciantes capitalinos, la administración distrital desarrolla operativos de inspección para verificar, tanto la salubridad, como la seguridad de los ciudadanos que buscan toda clase de objetos, regalos y otros víveres para las festividades. No obstante, lo que comenzó como un operativo de rutina, terminó en bloqueos y la intervención de la UNDMO en la carrera Décima con calle 19.

¿Por qué protestaron los comerciantes en San Victorino?

Otra jornada de protestas se vivió en Bogotá este jueves 4 de diciembre. Esta vez, desde horas de la mañana, comerciantes de San Victorino bloquearon la calle 19 y décima, en reacción a operativos distritales. La secretaría de Gobierno explicó que rechazan la Ley 1801 de 2016.

Miguel Silva Moyano, secretario general, explicó que el operativo inspeccionó específicamente el numeral 2 y 4 del artículo 30 de la mencionada Ley, los cuales sancionan la manipulación de fuego en el espacio público, sin la debida autorización, o sin cumplir con las medidas de seguridad. El numeral 4, se refiere a la fabricación, tenencia, transporte, distribución, comercialización, manipulación o uso de sustancias prohibidas, elementos o residuos químicos o inflamables sin los requisitos legales. “Seguimos avanzando en poner orden en Bogotá. En aplicación de la Ley 1801, Art. 30 Numerales 2 y 4 restringimos el uso de pipetas de gas en el espacio público”, dijo Silva.

La cartera de Gobierno, por su parte, informó que un equipo de diálogo agotó las instancias, lo que dio a lugar la intervención de la UNDMO para desbloquear las vías, en vista de que miles de personas se vieron afectadas por el cierre de estaciones en la décima y el flujo detenido en la calle 19.

“Se llega a la suspensión del diálogo, tras una mesa de trabajo realizada en la mañana sin llegar a acuerdos. Durante la intervención se presentaron situaciones de riesgo: uso de menores de edad, amenazas con pipetas de gas contra la Policía y agresiones con cuchillos hacia los equipos en terreno. Equipos permanecen atentos”, señaló el informe de la secretaría de Gobierno.

No es la primer alerta de pipetas de gas en Bogotá

Hace dos semanas, un accidente en frente de la Clínica El Nogal, prendió las alertas cuando una pipeta presentó una fuga de gas. En su momento, el concejal Juan David Quintero, alertó que “el riesgo que enfrenta la comunidad por tener vendedores ambulantes invadiendo el espacio público y las vías”. El debate, aunque es centralmente en seguridad, abrió la antigua discusión sobre el espacio público y el balance de derechos de vendedores y transeúntes.

Y es que, de acuerdo con cifras del IPES, en Bogotá se cree que hay cerca o más de 89.000 vendedores informales caracterizados, de los cuales 10.331 se dedican a la venta de alimentos preparados en calle, con los que usualmente utilizan pipetas de gas o fogones, pero de los cuales, viven muchas familias.

Cabe recordar que, además de la Ley 1801 de 1016, a partir de 2020, la ciudad cuenta con la Resolución 1183 que designa al Cuerpo Oficial de Bomberos como la autoridad técnica que fija las condiciones de control y regulación, siendo las alcaldías locales y la Policía de Bogotá, las encargadas de las inspecciones y cumplimiento.

