Comerciantes de Marly protestaron por afectaciones económicas a causa de las obras del Metro

Sobre las 8 de la mañana, algunos comerciantes del sector de Marly bloquearon con pancartas la Avenida Caracas con calle 50 sentido sur-norte, para exigir acciones desde el Distrito, en lo que ya han denunciado, son afectaciones económicas a causa de las obras del Metro.

Por casi dos horas, los dueños de locales se quejaron por la caída potencial de sus ventas, la inseguridad en la zona y las basuras que se acumulan. “Son 18 meses afectados. Muchos compañeros han tenido que cerrar. Y hoy quisimos hacer esta protesta para ser escuchados porque en anteriores reuniones nuestras soluciones no han sido tenidas en cuenta”, detalló uno de los manifestantes a CityNoticias.

Ante la protesta, voceros del Distrito y del Metro acudieron al lugar, acordando un diálogo para este viernes 5 de diciembre a las 8 de la mañana, junto a Policía y la Alcaldía Local de Chapinero, para tratar el tema de la inseguridad. Mientras tanto, el próximo martes 9 de diciembre, con la Empresa Metro, abordarán los alivios económicos.

El peso real de las afectaciones

Estudios citados por El Espectador revelan que la reducción de ingresos para los negocios cercanos a las obras oscila entre el 30 % y el 70 %. No se trata solo de ventas menores: hay cierres definitivos, traslados forzados y pérdida de empleos. Las calles que antes funcionaban como corredores comerciales se volvieron pasillos polvorientos donde la clientela se desvía o no logra llegar.

Los gremios barriales insisten en que la compensación llega tarde. Muchos comerciantes llevan más de dos años soportando cierres parciales, limitaciones de acceso y una incertidumbre que ningún auxilio monetario podrá revertir del todo. Esa tensión —el pulso entre la infraestructura del futuro y la economía cotidiana— es el trasfondo de cualquier debate sobre estas ayudas.

Estrategia Distrital

Ante este panorama, la Secretaría de Desarrollo Económico ya adelanta una inversión total de $6.000 millones a más de 1.300 comerciantes y emprendedores afectados por medio de apoyos económicos directos de entre $3 y $10 millones por negocio.

Para acceder a los beneficios de la campaña los comerciantes deberán presentar la cédula de ciudadanía —ya sea del propietario, arrendatario o representante legal—, contar con matrícula mercantil o un certificado de existencia vigente, y entregar una declaración juramentada firmada por contador o revisor fiscal que certifique que los ingresos anuales de 2024 fueron iguales o inferiores a los de una mediana empresa, de acuerdo con el Decreto 957 de 2019.

Los interesados podrán realizar su inscripción a esta oferta, a través de la página de la Alcaldía de Bogotá o a través del siguiente linkhttps://bogota.gov.co/2025/bogotameapoya/.

