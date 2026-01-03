Explosiones en Caracas: lo último en Venezuela y qué se sabe de los bombardeos

Fotografía del Fuerte Tiuna, uno de los puntos alcanzados por los bombardeos de EE. UU. en Venezuela. Foto: AFP - AFP

Al menos siete explosiones y el sobrevuelo de aviones y helicópteros a baja altura se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 de la madrugada de este sábado (hora de Colombia), según reportes de agencias internacionales, medios locales y testimonios difundidos

El chavismo confirmó que se trató de un ataque de EE. UU. y declaró el estado de conmoción exterior en Venezuela.

¿Qué se sabe de las explosiones en Venezuela?

De acuerdo con información de la agencia AP y constataciones de periodistas de AFP en la capital venezolana, los estruendos se escucharon en distintos sectores de la ciudad, lo que llevó a residentes de varios barrios a salir a las calles en medio del desconcierto.

Videos compartidos por usuarios en plataformas digitales muestran columnas de humo elevándose desde diversos puntos de Caracas, así como el paso de aeronaves militares sobre zonas residenciales.

Reportes no confirmados indican que algunas de las explosiones se habrían producido en las inmediaciones de instalaciones militares clave, como el Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, y la base aérea de La Carlota, ubicada al este de la capital.

También circularon versiones sobre detonaciones cerca del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, aunque esta información no ha sido verificada de manera independiente. Sky News reportó que la casa del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en Caracas ha sido bombardeada.

¿Cómo llegamos a esto?

Los hechos ocurren en un contexto de alta tensión entre Venezuela y Estados Unidos. En los últimos meses, Washington ha intensificado operaciones contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, acciones que, según autoridades estadounidenses, forman parte de una ofensiva contra redes criminales asociadas al gobierno venezolano.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido en reiteradas ocasiones sobre la posibilidad de ordenar ataques contra objetivos en territorio venezolano.

El lunes pasado, Trump afirmó que Estados Unidos destruyó un puerto utilizado por embarcaciones relacionadas con el narcotráfico, lo que representaría el primer ataque terrestre conocido en Venezuela dentro de esta campaña. Según reportes citados por medios internacionales, la CIA habría estado detrás de un ataque con drones contra una instalación portuaria en suelo venezolano la semana anterior.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pidió una “urgente reacción” de la comunidad internacional tras las explosiones en Venezuela, al denunciar en su cuenta de X lo que calificó como un “criminal ataque de Estados Unidos”. Según el mandatario, la región está siendo “brutalmente asaltada” por un “terrorismo de Estado” que afecta no solo al pueblo venezolano, sino a toda “Nuestra América”.

El Gobierno de Venezuela acusó este sábado a Estados Unidos de llevar a cabo una “gravísima agresión militar” contra el país, tras las explosiones reportadas en Caracas y otras regiones durante la madrugada.

En un comunicado oficial, Caracas señaló que los ataques habrían afectado a la capital y a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, y anunció que el presidente Nicolás Maduro firmó un estado de emergencia, ordenando la activación de todos los planes de defensa nacional.

El Ejecutivo también llamó a las fuerzas sociales y políticas a movilizarse, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada para “garantizar la soberanía y la paz” y adelantó que presentará denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general del organismo y otras instancias internacionales, para exigir una condena contra Washington.

En reacción a los hechos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU, al que Colombia ingresó recientemente, para “establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela”.

El mandatario informó además que el Puesto de Mando Unificado (PMU) fue activado en Cúcuta y que se puso en marcha el plan operacional en la frontera, ante el riesgo de una escalada regional derivada de las explosiones y los sobrevuelos militares reportados en Caracas.

Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela.



El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera.https://t.co/SKpEf2ZF8T — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Noticia en desarrollo...

